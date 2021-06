Publiziert 15/06/2021 Am 23:08 GMT

Anders als bei den vergangenen Welt- und Europameisterschaften gibt es in diesem Jahr nicht nur ein Gastgeberland, sondern ganze neun. In elf verschiedenen Ländern finden Gruppenspiele des Turniers statt, nur in Rumänien (Bukarest) und Aserbaidschan (Baku) gibt es kein Heimteam. Ein großer Vorteil für die gastgebenden Mannschaften? Bisher nicht.

Einzig die Engländer (1:0 gegen Kroatien), Italien (3:0 über die Türkei) und die Niederlande (3:2 gegen die Ukraine) konnten vor heimischen Fans gewinnen. Deutschland (0:1 gegen Frankreich), Dänemark (0:1 gegen Finnland), Ungarn (0:3 gegen Portugal), Russland (0:3 gegen Belgien), Schottland (0:2 gegen Tschechien) verloren ihre Spiele, Spanien spielte remis gegen Schweden (0:0). Heißt auch: Trifft die Heimmannschaft, gewinnt sie auch.

Das Toreschießen ist im Falle der DFB-Elf zuletzt aber das große Problem bei Turnieren gewesen. In den letzten sechs EM- oder WM-Spielen hat die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw nur drei Tore geschossen - eins in 120 Minuten im EM-Viertelfinale gegen Italien 2016 (1:1 nach 90 Minuten) und zwei gegen Schweden in der Vorrunde bei der WM 2018 (2:1).

Zweimal gegen Frankreich (0:2, EM-Halbfinale 2016, 0:1, EM-Vorrunde 2021), gegen Mexiko (0:1, WM-Vorrunde 2018) und gegen Südkorea (0:2, WM-Vorrunde 2018) blieb Deutschland torlos.

