Der neue Bondscoach soll die Niederlande zur WM 2022 in Katar führen, nach einer Auftaktniederlage gegen die Türkei ist der Druck in der Qualifikation bereits groß. Nur der Gruppensieger ist direkt für das Turnier im Golfstaat qualifiziert, vom 1. bis 7. September stehen gegen die direkten Kontrahenten Norwegen, Montenegro und Türkei Schlüsselspiele an.

Van Gaal hatte die Elftal bereits von 2000 bis 2001 sowie von 2012 bis 2014 geführt. In seiner zweiten Amtszeit wurde Oranje WM-Dritter.

