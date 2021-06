Gilmour, nach dem 0:0 gegen England am Freitag als Spieler des Spiels ausgezeichnet, muss sich nach Rücksprache mit den englischen Behörden nun zehn Tage lang in Isolation begeben, hieß es in der Mitteilung. Die Schotten haben ihr Basiscamp während der EM nicht in der Heimat, sondern im nordenglischen Darlington aufgeschlagen.

Schottland benötigt in Gruppe D bei nur einem Punkt auf dem Konto zwingend einen Sieg, um erstmals bei einem großen Turnier die Vorrunde überstehen zu können.

