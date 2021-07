Publiziert 06/07/2021 Am 11:13 GMT

Über die Situation nach dem Zusammenbruch von Eriksen sagte Hjulmand in der Medienrunde: "Meine Emotionen waren außerhalb meines Körpers, und ich habe versucht, damit umzugehen." Wie seine Spieler nahm auch der 49-Jährige professionelle Hilfe in Anspruch, um die Geschehnisse zu verarbeiten. "Ich habe auch einen Psychologen gehabt, der mir geholfen hat. Aber die Leute, die mir helfen, sind in meinem Team. Wir sind eins", sagte Hjulmand. Er versuche, "nichts zu verstecken, ich bin einfach ich selbst. Ich spreche mit den Spielern, wie ich mich fühle, über Emotionen".

Nach Eriksens Zusammenbruch im ersten Spiel gegen Finnland und dem emotionalen Weg durch das Turnier hoffen die Dänen nun auf den Finaleinzug. "Es wäre riesig für die Spieler, die Trainer, ganz Dänemark, die Fans, all die unglaublichen Unterstützer", sagte Hjulmand, der gelassen auf das kommende Spiel blickt: "Ich habe eine Frau und drei Kinder. Nichts ist größer, als Vater zu werden."

