Fußball

EURO 2020 - Neuer vor EM-Auftakt gegen Frankreich: "Wir sind den Fans etwas schuldig"

Deutschland startet am Dienstagabend in München gegen Frankreich in die Europameisterschaft. Manuel Neuer ist mit Blick auf das Vorrunden-Aus der DFB-Elf bei der WM 2018 auf Wiedergutmachung aus.

00:01:14, vor 35 Minuten