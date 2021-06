Finnlands größter Trumpf heißt "Sisu". Das ist kein Spieler, sondern ein Ausdruck in der Landessprache, der Begriffe wie Härte, Mut und Kraft zusammenfasst. Und so spielt der EM-Turnier-Neuling auch. "Keine Zaubertricks", beschrieb es Kapitän Tim Sparv im "11Freunde"-Magazin, "nur elf selbstlose, hart arbeitende Spieler, die es satt hatten, dass die ganze Nation Witze über sie macht."

Davon kann jetzt keine Rede mehr sein, ganz Finnland war nach dem ersten EM-Sieg in der Geschichte des Landes zum Auftakt gegen Dänemark (1:0) stolz auf Sparv und Co. Und am Mittwoch könnte in der Heimat die große Fußball-Party steigen: Mit einem Sieg in St. Petersburg gegen Russland (15.00 Uhr) würde der krasse Außenseiter als erstes Team das Achtelfinal-Ticket buchen - es wäre eine kleine Sensation.