Publiziert 29/06/2021 Am 21:01 GMT | Update 29/06/2021 Am 21:02 GMT

Ungarn scheiterte in der Vorrunde, Frankreich im Achtelfinale an der Schweiz, Portugal an Belgien, die deutsche Mannschaft am Dienstag an England.

Dabei waren vor dem letzten Achtelfinale noch: Italien und die Schweiz aus der Gruppe A, Belgien und Dänemark (B), die Ukraine (C), England und Tschechien (D), Schweden und Spanien (E). Sollte die Ukraine an Schweden scheitern, wäre auch die Gruppe C nicht mehr im Viertelfinale vertreten.

(SID)

