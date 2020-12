Angesichts von Müllers anhaltend guter Leistungen und der gleichzeitigen Probleme des Löw-Teams war besonders nach der jüngsten 0:6-Pleite der Nationalelf in der Nations League in Spanien der Ruf nach einem Comeback von Müller laut geworden.

Auch Hoeneß meinte nun: "Thomas ist für mich in der Form, in der er jetzt ist, für jede Mannschaft ein Gewinn." Löw signalisierte allerdings bislang mehrfach, an seinem bisherigen Plänen ohne Müller festhalten zu wollen.