Beim vorweihnachtlichen Fernsehabend rückten der "maßlos enttäuschte" Bundestrainer und sein Präsident wieder enger zusammen. Nicht buchstäblich - Joachim Löw und Fritz Keller verfolgten die Auslosung der WM-Qualifikation bei Mandarinen und Gebäck in der Frankfurter Verbandszentrale mit Masken und dem nötigen Abstand. Aber sie saßen an einem Tisch, und Keller suchte bei Löws fachlicher Analyse der vermeintlich einfachen deutschen Gruppe J Blickkontakt.

Die vom DFB verbreiteten Einblicke in den innersten Kreis wurden von Kellers flammendem Appell zu "Geschlossenheit, Zusammenhalt und Vertrauen" flankiert - wie auf Löws Bestellung. Schließlich hatte sich der Bundestrainer bei seinem öffentlichen Auftritt nur wenige Stunden zuvor vom an seiner Spitze zerrissenen Verband scharf distanziert und klargestellt: Löw bleibt Löw - ändern muss sich der DFB!

Löw zieht in die letzte Schlacht: "In mir brodelt die Wut"

Wer drei Wochen nach der 0:6-Schmach in Spanien einen reumütigen oder gar neu erfundenen Bundestrainer erwartet hatte, wurde enttäuscht. Auch wenig Selbstkritisches war zu hören.

Kein emotionaler Appell an die Fans, die sich in wachsender Zahl von ihm und seiner Mannschaft abwenden. Löw bleibt sich treu - und hält sich auch im 15. Amtsjahr für den Richtigen. Er habe "die Motivation nie verloren", beteuerte er - und unterstrich dies mit feurigen Worten.

Diese trafen vor allem den Verband um Keller, der prompt reagierte. "Wir haben ein paar schlimme Wochen hinter uns", gab der Präsident kleinlaut zu. Es bedürfe "Geschlossenheit – auf allen Ebenen", appellierte er. An den Anhang gerichtet fügte er an, es sei wichtig, "dass wir an diese wunderbare Mannschaft glauben".