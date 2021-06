Publiziert 06/06/2021 Am 12:56 GMT | Update 06/06/2021 Am 12:57 GMT

"Und mit welchem Gefühl ich in den Urlaub fahre", so Joshua Kimmich weiter.

Mit Bayern München war der 26-Jährige in dieser Saison "nur" deutscher Meister geworden.

Dass es das letzte Turnier von Joachim Löw ist, spielt dabei keine Rolle. "Es darf keinen Einfluss auf das Turnier nehmen, ob der Trainer aufhört oder nicht", sagte Kimmich.

EURO 2020 DFB-Rücktritt nach der EM? Kroos nimmt Stellung GESTERN AM 10:07

Der Münchner ist in der Nationalmannschaft im Mittelfeld gesetzt, zuletzt wurde aber auch darüber spekuliert, ob er bei der EM als Rechtsverteidiger auflaufen soll. "Er ist im Mittelfeld sehr wertvoll, weil er die Sechs so verkörpert, wie man es sich vorstellt", sagte Löw.

EM-Generalprobe am Montag gegen Lettland

Nach ihrem Trainingslager in Seefeld/Tirol bestreitet die DFB-Auswahl am Montag (20:45 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) ihre EM-Generalprobe in Düsseldorf gegen Lettland.

Im ersten EM-Gruppenspiel trifft die deutsche Mannschaft am 15. Juni auf Weltmeister Frankreich. Die weiteren Gruppengegner sind Europameister Portugal und Ungarn.

Das könnte Dich auch interessieren: Kuriose Attacke: Fan "grätscht" Neymar vorm Hotel weg

(SID)

Arbeitssieg für Brasilien: Neymar verwandelt Elfmeter im zweiten Versuch

EURO 2020 Mehr Risiko, bitte! Löw fordert mutige EM-Auftritte 05/06/2021 AM 13:52