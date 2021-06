Die Vatreni hatten sich im Achtelfinale nach 1:3-Rückstand in letzter Minute noch in die Verlängerung gerettet, verloren aber nach 120 Minuten doch mit 3:5 (1:1 ). "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Flügelstürmer Nikola Vlasic: "Als wir die zwei Tore schossen zum Ausgleich, war mein Herz so groß wie ein Haus. Aber als die Spanier dann die Tore machten, brach mir dies buchstäblich das Herz. Es war unglaublich traurig."