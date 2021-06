Leroy Sané ist zum Zuschauen verdammt, auch bei diesem brillanten Treffer.

Es ist Kai Havertz, der sich frei spielt von Portugals Raphaël Guerreiro. Antonio Rüdiger bringt die Kugel zu Robin Gosens, während Havertz in den Strafraum eilt. Er weiß genau, wohin er muss, hebt den Arm - wenige Augenblicke später zappelt der Ball im Netz

Sané sitzt auf der Bank und muss seinem drei Jahre jüngeren Teamkollegen beim Jubeln zusehen. Er jubelt nicht mit, steht auch nicht auf, als die vier Tore gegen Portugal fallen. Ein wenig sieht man ihm den Frust an, nicht selbst einen Treffer beigesteuert zu haben. Joachim Löw gibt ihm noch die Chance - in der 87. Minute, eingewechselt für Serge Gnabry.

EURO 2020 UEFA bleibt hart: Keine "Regenbogen-Arena" in München bei EM VOR 3 STUNDEN

Es wäre ohnehin nur Makulatur gewesen, den Unterschied hatten da schon andere gemacht. Nicht er, der Spieler der Extraklasse, der Königstransfer des FC Bayern vom letzten Sommer. In der Nationalmannschaft konnte Sané diese Klasse bisher kaum zeigen.

Eine Chance könnte er schon bald erhalten - ob er sie nutzt?

Sané als Müller-Ersatz gegen Ungarn

Trapp, Sané und Goretzka (v.l.n.r.) im Training der DFB-Auswahl Fotocredit: Getty Images

"Leroy ist in meinen Augen der erste Kandidat", betonte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei "Sky" vor. Es sei aber "extrem wichtig", Müller für die folgenden Spiele "wieder auf dem Feld zu haben." Auch Löw zeigt, dass Sané nicht nur ersetzbar, sondern nicht einmal zwingend nötig ist für die DFB-Elf.

Was Havertz einen Vorteil gegenüber Sané verschafft

Havertz hat das besser gemacht, er hat seine Chance genutzt. Gegen Portugal steuerte er einen Treffer bei und ist damit Deutschlands jüngster Torschütze bei einer EM. Doch das war lediglich die Krone. Der frisch gekürte Champions-League-Sieger läuft mit, zeigt seinen Mitspielern Laufwege, beschleunigt rasant mit dem Ball am Fuß - eigentlich Sanés große Stärke - und ist wuchtig im Abschluss.

Havertz' große Stärke: Er ist flexibel - ein Hybrid zwischen Außenbahnspieler, Zehner und Mittelstürmer. Gegen Portugal erzeugte er permanenten Druck auf das gegnerische Tor und bewegte sich stets clever, achtete auf die Laufwege seiner Mitspieler und stand dann richtig, um das Tor vorzubereiten oder auch selbst zu erzielen. Er war an allen vier Treffern beteiligt. Ein echter Teamplayer.

Eine Eigenschaft, die Sané ab und an vermissen lässt.

Sanés Lehre aus der WM-Enttäuschung

Der Bayern-Profi und Löw werden wohl nicht mehr die besten Freunde. Der Bundestrainer strich den Flügelstürmer, damals schon ein Star in Diensten Manchester Citys, aus dem erweiterten Kader. Das eigensinnige Verhalten des Spielers soll Löw nicht gefallen haben, dazu die oft schwache Leistung, das wenig couragierte Auftreten.

Von seiner Leistung bei Manchester City war der Meister der Dribblings in der Nationalmannschaft weit entfernt. "Das war das Härteste", sagte Sané in der "Sportschau" rückblickend auf die Entscheidung. Er habe sich danach zurückgezogen und sich auf das konzentriert, was kommen wird.

Sané und das Motivationsproblem

Ob er reflektiert hat, was seine Fehler waren? "Ich bin ein großer Fan davon, dass wir als Mannschaft zusammen Spaß haben auf dem Platz. Ich will meine Mitspieler dazu motivieren", sagte Sané in jenem Interview mit der "Sportschau". Doch davon sah man bislang wenig. Weder in der Zeit, in der er auf dem Rasen stand, noch abseits des Platzes. In Seefeld im Trainingslager stand er manchmal abseits, fast, als wäre er nicht Teil des Teams. Emre Can hatte ihn dafür gerüffelt.

Sané jubelte nicht gegen Portugal mit den Kollegen auf der Bank. Er ist eben ein introvertierter Typ, könnte man sagen. Und doch sagt das Verhalten mehr aus. "Ich habe ihn mir beim Warmmachen etwas genauer angesehen", schreibt etwa Matthäus. "Wenn man zum Vergleich Joshua Kimmich vor dem Spiel beobachtet, dann ist das in Sachen Körpersprache fast ein anderer Sport."

Das Mesut-Özil-Phänomen: fehlende Ausstrahlung gleich fehlende Motivation?

"Leroy, geh drauf!"

Im Freundschaftsspiel gegen Dänemark geriet Kimmich mit Sané aneinander. "Leroy, geh drauf!", schrie er. Die Mannschaft hatte den Ball gerade in der gegnerischen Hälfte verloren. Sané stand nicht weit entfernt, hätte drauf gehen können. Er wandte sich ab, rief Kimmich etwas zu. Ein paar Sekunden später stürmte er wütend auf Gegenspieler Daniel Wass zu, traf ihn am Knöchel, sah Gelb.

Ein wütender Sané wandte sich erneut an Kimmich, dessen Worte waren: "Hör auf zu jammern, Alter!". Vielleicht Zufall, vielleicht ein Zeichen, dass in der These ein Stück Wahrheit liegt.

Sané täte jedenfalls gut daran, sie zu widerlegen.

Das könnte Dich auch interessieren: Mit Goretzka und Sané? Diese Option hat Deutschland gegen Ungarn

Goretzka: "Schön, mal wieder 82 Millionen Bundestrainer zu haben"

EURO 2020 Trotz Verletzungssorgen: DFB-Team gibt sich vor Gruppenfinale kämpferisch VOR 17 STUNDEN