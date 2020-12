Island, Rumänien und Nordmazedonien - ein lockerer Aufgalopp, kaum echte Prüfungen für die deutsche Nationalelf ins Länderspieljahr 2021? Diese drei Partien in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar finden Ende März innerhalb von sieben Tagen statt.

In jedem "normalen" DFB-Jahr würde man von einem netten Warm-up mit Blick auf das Highlight, die EM im Sommer, sprechen. Und da heißen die Gruppengegner der Deutschen: der amtierende Europameister Portugal, der amtierende Weltmeister Frankreich und die Überraschungsmannschaft Ungarn. Also ganz andere Kaliber.

Die EM 2021 wird zum Scharfrichter-Event für Bundestrainer Joachim Löw, es dürfte - so oder so - sein letztes Turnier werden. Entweder ein Abschied im Triumph mit dem EM-Pokal in Händen oder ein Abgang voller Schande, etwa bei einem erneuten Ausscheiden in der Vorrunde wie bei der WM 2018 in Russland.

Doch was, wenn bereits der Länderspiel-Dreierpack im März unrund läuft, es gar erneute Rückschritte gibt? Dann wäre Löw kaum zu halten. Denn seit der historisch schlechten 0:6-Klatsche Mitte November gegen Spanien steht der 60-Jährige mit dem Rücken zur Wand. Viele Experten und Fans hatten seine Entlassung gefordert. 2021 ist seine letzte Chance - ein Weltmeistercoach, der Held von Rio 2014, arbeitet nur noch auf Bewährung.

Die erste Hürde hatte Löw vor knapp vier Wochen genommen. Der Bundestrainer konnte das DFB-Präsidium davon überzeugen, dass auf dem Weg zur EM 2021 wichtige sportliche Ziele erreicht worden seien, "darunter die EM-Qualifikation, der Verbleib in Liga A der Nations League und die Positionierung im ersten Lostopf bei der WM-Qualifikation." So hieß es in der offiziellen DFB-Erklärung.

Daher habe "Joachim Löw weiterhin das Vertrauen des DFB-Präsidiums." Klang ganz nett, doch hinter den Kulissen gab es Kontroversen, da Interna nach außen getragen wurden. Etwa der Versuch von Präsident Fritz Keller, seinen wichtigsten Untergebenen von einem Rücktritt nach der EM zu überzeugen. Löw gestand, er habe sich "sehr darüber geärgert" und sei "maßlos enttäuscht", bei ihm herrsche "Explosionsgefahr". Mit Keller habe er sich mittlerweile ausgesprochen, dennoch wünsche er sich "Geschlossenheit und Vertrauen".

Zündstoff gibts also genug für 2021, für Löws Schicksalsjahr. Was der Bundestrainer alles anpacken und ändern muss im EM-Jahr, das über seinen Job entscheidet:

Eine andere Rhetorik anwenden

Hier ist Löw auf einem guten Weg. Im Herbst warf man ihm zurecht Arroganz und Selbstherrlichkeit vor, worauf er mit zuckenden Schultern konterte: "Wenn jemand sagt, der Löw sei arrogant oder dünnhäutig, dann ist das eben so."

Im Dezember klang Löw etwas geerdeter, demütiger, sagte über die EM: "Nach dem Turnier wird Bilanz gezogen." Außerdem versicherte er: "Ich habe die Motivation und habe sie nie verloren." Für Löw wird es elementar wichtig, dass ihm die Spieler und die Öffentlichkeit seinen Kurs abnehmen. Dafür muss er offener und direkter kommunizieren.

Die Fans wiedergewinnen

Die TV-Einschaltquoten haben im Jahr der Geisterländerspiele dramatisch abgenommen, sanken auf Werte, die so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr waren. Lediglich 5,42 Millionen Zuschauer im Durchschnitt (Marktanteil von 18,2 Prozent) verfolgten den 1:0-Testspielsieg gegen Tschechien im Oktober.

"Wir haben die Fans dermaßen enttäuscht. Ich kann die Wut und Enttäuschung absolut verstehen", erklärte Löw, während DFB-Direktor Oliver Bierhoff bildhaft von einer "dunklen Wolke" gesprochen hatte, die über der Nationalelf schwebe. Löw glaubt: "Die Fans kann man nur mitreißen, wenn man gewinnt. Um dadurch auch die Kritiker verstummen zu lassen."

Die Balance im Spiel finden

Defensiv agierte die Nationalelf 2020 teils katastrophal (in den drei Oktober-Länderspielen kassierte man sieben Gegentore, im November folgte das 0:6 in Spanien), offensiv waren einige Lichtblicke zu erkennen. Doch das Gefälle zwischen starker Offensive (Timo Werner, Kai Havertz, Serge Gnabry und Leroy Sané) mit sehenswert herausgespielten Treffern und der teils haarsträubenden Abwehrarbeit ist zu groß.

Mittelfeld-Motor Joshua Kimmich findet: "Wir müssen daran arbeiten, unsere PS auf die Straße zu bringen." Doch wichtiger wäre Stabilität in der Defensive, in der die Nationalelf nicht mit so viel Weltklasse ausgestattet ist: Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Robin Koch und Matthias Ginter müssen sich steigern, auf den Außenverteidiger-Positionen hat sich noch keiner der Kandidaten Marcel Halstenberg, Robin Gosens und Philipp Max (links) sowie Lukas Klostermann und Thilo Kehrer (rechts) durchgesetzt.

Toni Kroos stärken

Für Löw ist der Star von Real Madrid, neben Kapitän Manuel Neuer der letzte Weltmeister von 2014 im Team (Ginter kam damals nicht zum Einsatz), "ein Muster an Beständigkeit und Zuverlässigkeit." Über seine Qualitäten zu sprechen ist mühselig. Doch der Führungsspieler führt zu wenig, ist zu leise auf dem Platz.

Der Bundestrainer aber braucht Taktgeber Kroos, um mit "Beißer Kimmich" an seiner Seite im Zentrum eine stabile Achse aufbieten zu können. Kroos hat den EM-Titel als letztes großes Ziel ausgegeben, wird sich steigern, wenn es ums Ganze geht. Darauf setzt Löw.

Mit den Rückkehrern offen umgehen

Im März 2019 hatte Löw einen harten Schnitt gemacht. Um den Umbruch voranzutreiben, sortierte er das Weltmeister-Trio Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng aus. Die Begründung: "Junge Spieler brauchen Zeit, um sich zu entwickeln." Doch die Rufe nach Hummels als Abwehrchef und Müller als variable Offensivkraft wurden immer lauter.

Stur hielt Löw am Verzicht auf die Ausgemusterten fest, er habe "keine Veranlassung gesehen für eine Rückholaktion." Doch im Dezember betonte der Bundestrainer: "Wir müssen schauen, was uns den größtmöglichen Erfolg bringt. Am Ende entscheiden wir Trainer unmittelbar vor der Nominierung." Dennoch: Mit einem klaren, ehrlichen Umgang mit dem Trio würde sich Löw das Leben leichter machen.

Löw gab sich zuletzt kämpferisch, sagte: "Wir wollen das Finale erreichen und das Turnier gewinnen." Seine Hoffnung: "Wir haben noch ein paar Spiele bis zur EM, entscheidend ist die Vorbereitung und dass alle Spieler gesund sind." Sein Optimismus: "Die Mannschaft hat wirklich Potenzial. Wenn wir da noch ein paar Dinge korrigieren, können wir uns darauf freuen." Er hätte besser sagen sollen: Wenn ich ...

Und die Korrekturen? Siehe oben.





