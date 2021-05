Publiziert 23/05/2021 Am 17:30 GMT | Update 23/05/2021 Am 17:31 GMT

Ansonsten könne sich der Nationaltorhüter auch Philipp Lahm im Amt vorstellen. Lahm hatte allerdings im "Kicker"-Interview bereits erklärt, kein Interesse zu haben.

Den Rücktritt von DFB-Präsident Fritz Keller begrüßt Neuer. "In den vergangenen Jahren war es dort sehr unruhig, so was hilft nicht gerade", sagte der 35-Jährige.

Er ergänzte im Hinblick auf die EM: "Wir müssen uns auf das Sportliche konzentrieren. Klarheit macht das Arbeiten leichter. Unruhe ist immer ein Störfaktor, und einen solchen können wir mit Blick auf das Turnier nicht brauchen."

Zuletzt hatte eine Initiative unter dem Motto "Fußball kann mehr" in der "Zeit" mehr Frauen im DFB-Präsidium gefordert.

