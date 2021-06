Publiziert 05/06/2021 Am 15:18 GMT

Leon Goretzka vom deutschen Rekordmeister Bayern München trainierte nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel erneut individuell.

Er befinde sich weiter im Aufbautraining, teilte der DFB mit.

Am Sonntag endet das Trainingslager der DFB-Auswahl in Tirol.

Am Montag (20:45 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) steht in Düsseldorf der letzte EM-Test gegen die nicht für das Turnier qualifizierten Letten an.

