Fußball

EM - DFB-Star Thomas Müller erklärt, worauf es gegen England ankommt: "Müssen eklig sein"

Thomas Müller spricht vor dem ewig jungen Duell mit England in Wembley über die Herangehensweise der deutschen Nationalmannschaft an das EM-Achtelfinale und erklärt, worauf es gegen die Engländer ankommt. Auch wenn Müller und Co. nur wenige Torchancen haben werden, müsse man diese nutzen. “Knapp gewinnen ist keine Schande”, sagt der Offensivspieler.

00:02:13, vor 2 Stunden