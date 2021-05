Publiziert 28/05/2021 Am 19:25 GMT

Der Profi von Bayern München komme "sicher aus keiner leichten Situation", meinte Bierhoff, habe aber "unheimliche Qualität. Meine Hoffnung ist, dass er, wenn er in so einem Kreis arbeitet, wieder an seine Leistungen anknüpfen kann."

Nach überstandenem Kreuzbandriss kehrte er im August 2020 zurück und bestritt das Finalturnier der Champions League mit dem Triumph der Bayern in Lissabon. In der gerade abgelaufenen Saison half er teilweise als Rechtsverteidiger aus, verlor aber seinen Stammplatz nach einem Muskelfaserriss.

In der Nationalelf, für die er zuletzt beim historischen 0:6 gegen Spanien im vergangenen November aufgelaufen war, war der Confed-Cup-Sieger von 2017 einst als neuer Abwehrchef vorgesehen. Jetzt ist er hinter Antonio Rüdiger, Rückkehrer Mats Hummels und Matthias Ginter aber wohl nur Innenverteidiger Nummer vier. In Robin Koch hat der 25-Jährige einen weiteren Konkurrenten im Aufgebot für die EURO.

(SID)

