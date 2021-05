Publiziert 26/05/2021 Am 15:48 GMT

Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk, der sich von einem Kreuzbandriss am Knie erholt, sowie Ex-Bayern-Profi Arjen Robben wurden wie erwartet nicht berufen. Der Routinier, heute wieder in Diensten seines Heimatklubs FC Groningen, hatte zuletzt mit einem Länderspiel-Comeback geliebäugelt.

Der Europameister von 1988 trifft in der Vorrundengruppe C auf die Ukraine, Österreich und Neuling Nordmazedonien. Alle drei Spiele finden in Amsterdam statt.

Das Aufgebot der Niederlande:

Tor: Jasper Cillessen (FC Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax Amsterdam)

Abwehr: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax Amsterdam), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Matthijs de Ligt (Juventus Turin), Jurrien Timber (Ajax Amsterdam), Joel Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter Mailand), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Mittelfeld: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Georginio Wijnaldum (FC Liverpool), Davy Klaassen (Ajax Amsterdam)

Angriff: Steven Berghuis (Feyenoord Rotterdam), Memphis Depay (Olympique Lyon), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Luuk de Jong (FC Sevilla), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Quincy Promes (Spartak Moskau), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)

