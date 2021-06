Österreich war im Achtelfinale der EM nach einem 1:2 (0:0) nach Verlängerung gegen Italien ausgeschieden. "Der Ausgleich wäre über 120 Minuten verdient gewesen", meinte Foda.

Der Einzug in die K.o.-Runde war bereits historisch, vor dieser Endrunde hatte Österreich kein EM-Spiel gewonnen und entsprechend nie die Gruppenphase überstanden. Beim Duell mit Titelanwärter Italien im Londoner Wembley-Stadion hielt der Außenseiter gut mit und zeigte Moral - es genügte jedoch nur zum Anschlusstreffer durch Sasa Kalajdzic (114.).

"Wir waren besser, als es das Resultat hergibt. Wir waren sehr, sehr nah dran. Es ist sehr bitter", sagte der Stürmer des VfB Stuttgart: "Es war ein historischer Tag für den österreichischen Fußball, aber nicht mit dem Ergebnis, das wir uns gewünscht haben."

EURO 2020 Positiver Coronatest: Kroatien-Star fehlt gegen Spanien VOR EINER STUNDE

Österreich-Torschütze Kalajdzic nach EM-Aus: "Unverdient und bitter"

"Es ist nicht nur einer der grausamsten Fußballmomente meiner, sondern der österreichischen Fußballgeschichte", ergänzte VfB-Stürmer Kalajdzic im "ORF":

Es ist unverdient und bitter und wir hätten sogar gewonnen, wenn Marco nicht mit der Zehenspitze vorne gewesen wäre. Wir waren ebenbürtig, wenn nicht sogar besser. Ich denke, ganz Österreich kann auf diese Mannschaft stolz sein."

Der vermeintliche Torschütze zur Führung in der regulären Spielzeit, Marco Arnautovic, haderte nach seinem nicht gegebenen Treffer in der 65. Minute. "Wir haben schon oft genug wegen VAR diskutiert. Man kann sich nicht mehr freuen. Das hat mit Fußball gar nichts mehr zu tun", so der 32-Jährige: "Es ist ein Wahnsinn, dass es so knapp war. Ich wollte ins Viertelfinale, ich bin nicht zufrieden."

Alaba: "Österreich kann stolz auf uns sein"

Auch Ex-Bayern-Star David Alaba war nach dem Spiel tief enttäuscht:

Das in Worte zu fassen, ist nicht einfach. Wir können stolz auf uns sein, Österreich kann stolz auf uns sein. Wir haben alles reingehauen, letztendlich wurden wir für die Leistung aber nicht belohnt. Das ist sehr bitter. Wenn man sich das Spiel anschaut, tut es schon sehr weh."

Italiens Joker Federico Chiesa (95.) und Matteo Pessina (105.) hatten den Favoriten mit 2:0 in Führung gebracht, doch Österreich blieb hartnäckig. "Was mich beeindruckt hat, war der Glaube der Spieler", sagte Foda, dessen Spieler in der Schlussphase nochmals alles versuchten - aber nicht belohnt wurden: "Österreich kann stolz sein, die Mannschaft hat sich und das Land toll präsentiert. Jetzt haben die Kritiker zwei, drei Wochen Pause."

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Warnschuss für Mancinis Schönspieler

(mit SID)

"Müssen eklig sein": Müller erklärt, worauf es gegen England ankommt

EURO 2020 Klopp: "Deutschland abzuschreiben wäre verrückt" VOR EINER STUNDE