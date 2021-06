Publiziert 13/06/2021 Am 17:32 GMT | Update 13/06/2021 Am 18:09 GMT

Lainer lief nach seinem Tor an die Seitenlinie und präsentierte ein ÖFB-Shirt mit der Aufschrift: "Eriksen, stay strong" (dt.: "Eriksen, bleibe stark").

Auch Michael Gregoritsch, der in der 78. Minute mit seinem Treffer zum 2:1 die Weichen für die Österreicher wieder auf Sieg stellte, hielt das Shirt in die TV-Kameras.

Der Kollaps des dänischen Mittelfeldstars hatte am Samstag die Fußball-Welt schockiert. Die deutsche Nationalmannschaft war wie viele andere Teams und Spieler in Gedanken beim 29-Jährigen und postete ein gemeinsames Bild.

Am Tag nach dem Zwischenfall gab auch Dänemarks Mannschaftsarzt Morten Bösen auf einer virtuellen Pressekonferenz einen Einblick in die ersten Minuten auf dem Platz . "Wir mussten mit Herzmassage und Schockgeber beginnen, weil er weg war", sagte Bösen.

Der Mannschaftsarzt fügte an: "Er ist immer noch stabil und den Umständen entsprechend in Ordnung. Er wird weiterhin im Rigshospitalet beobachtet, und die Tests sind in Ordnung, wie es klingt. Er wach ist, antwortet relevant und das Herz schlägt."

Eriksen: Dänemarks Teamarzt schildert dramatische Szenen

