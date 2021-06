Fußball

EM - Robin Gosens kritisiert mediale Berichterstattung: Von "Helden" zu "Gurken der Nation"

Nationalspieler Robin Gosens hat sich auf der Pressekonferenz am Sonntag über die Berichterstattung nach dem Ungarn-Spiel beschwert. Er stört sich an den Extremen, die in der Medien-Berichterstattung gewählt wurden.

00:02:04, vor 4 Stunden