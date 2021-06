Publiziert 28/06/2021 Am 09:55 GMT | Update 28/06/2021 Am 09:56 GMT

Zu dem Bild mit dem Golfplatz aus der Vogelperspektive schrieb Schalke: "Gelsenkirchen is ready for you, Gareth" - Gelsenkirchen wartet auf dich, Gareth. Bale ist großer Golf-Fan und spielt selbst gern.

Seine Golf-Leidenschaft ist auch einer der Gründe, weshalb es zwischen dem Waliser und seinem Verein Real Madrid knirscht. Ihm wird vorgeworfen, sich lieber Hobbies wie dem Golfen zu widmen, statt sich bei den "Königlichen" zu engagieren.

Nach der 0:4-Achtelfinal-Niederlage gegen Dänemark wurde Bale von der "BBC" danach gefragt , ob dies sein letztes Länderspiel für Wales gewesen sei. Daraufhin ging der 31-Jährige einfach weg, ohne den Reporter noch eines Blickes zu würdigen.

Schalke hat in seinem Tweet den eines Stadion-Besuchers verlinkt. Auf einem Foto sind drei Fans zu sehen, mit Schildern in der Hand. Darauf die Botschaft: "Bale, come to S04".

