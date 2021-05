Fußball

EURO: DFB-Rückkehrer Thomas Müller warnt vor Turnier: "EM wird kein Spaziergang"

DFB-Rückkehrer Thomas Müller äußert sich zu den Zielen bei der Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft und erklärt, warum er nicht an eine Zeit nach der EM denkt. Der Bayern-Star kündigt an, dass die Nationalelf "als Mannschaft sicherlich auch Leidensmomente haben" wird. Müller und Verteidiger Mats Hummels waren nach ihrer Aussortierung im März 2019 in das Aufgebot zurückgekehrt.

00:00:49, vor einer Stunde