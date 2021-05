Publiziert 17/05/2021 Am 17:17 GMT | Update 17/05/2021 Am 17:18 GMT

Der Mittelfeldstar hatte sich wegen direkten Kontakts mit einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, bereits seit Freitag in Isolation befunden. Wie lange er ausfallen wird, ist offen.

Real hat in La Liga nur noch theoretische Chancen auf die erfolgreiche Titelverteidigung. Vor dem letzten Spieltag führt Stadtrivale Atlético die Tabelle mit 83 Punkten vor Real (81) an. Der letzte Spieltag geht am Samstag über die Bühne. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich, den Real gewonnen hat.

Bundestrainer Joachim Löw nominiert am Mittwoch (12.30 Uhr) seinen 26-köpfigen EM-Kader. Kroos hat seinen Platz für die paneuropäische Europameisterschaft sicher. Das Trainingslager der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Seefeld/Tirol beginnt neun Tage später.

Bundesliga Senat gibt grünes Licht: Bundesliga-Spiel am Samstag mit Fans VOR EINER STUNDE

Das Gelbe vom Ball – Der Tennis-Podcast von Eurosport:

Das könnte Dich auch interessieren: Neuer Vertrag für Draxler: So lange bleibt er bei PSG

(SID)

PSG dank Neymar und Mbappé weiter im Titelrennen: Stars treffen

EURO 2020 BVB-Star Witsel steht überraschend in Belgiens EM-Aufgebot VOR 3 STUNDEN