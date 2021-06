Ganz Fußball-Europa bangte mit den Dänen um Christian Eriksen . Was waren das bange Minuten im Kampf um Leben und Tod im Parken-Stadion, ehe die erlösende Entwarnung kam. Mittlerweile geht es dem 29-Jährigen wieder besser, nach Einsetzen eines Defibrillators erholt er sich mit seiner Familie in Odense.

Und was das restliche dänische Team "für Christian" geleistet hat, war aller Ehren wert. Erst der Sichtschutz während der Behandlungsmaßnahmen auf dem Feld, dann der wunderbar offene Umgang mit den eigenen Emotionen und zu guter Letzt sportliche Glanzleistungen bei den bewegenden Spielen danach. Dänemark ist schon jetzt eine Art Europameister der Herzen.

Was wurde vor dem Turnier über Cristiano Ronaldo diskutiert. Ist seine Zeit vorbei? Hilft er der portugiesischen Mannschaft überhaupt noch? Er gab die Antwort auf dem Platz - und wie! Mit fünf Toren schoss der 36-Jährige den Titelverteidiger in der Todesgruppe F quasi im Alleingang ins Achtelfinale.

Von wegen Catenaccio - die Squadra Azzurra kann auch attraktiv. Italien zeigt sich bei dieser EM von einer ganz neuen Seite. Mit einer Mannschaft ohne große Stars zelebriert der Europameister von 1968 erfrischenden Offensivfußball, kombiniert die gegnerischen Abwehrreihen teilweise nach Herzenslust auseinander.

Da die Abwehr um die letzten beiden verbliebenen Routiniers Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini trotz der neuen Angriffslust weiter stabil steht, hat sich die Squadra Azzurra zu einem Topfavoriten auf den Titel entwickelt.

Die bisherige Bilanz der Bundesliga-Profis bei der EM kann sich sehen lassen. Insgesamt 22 Treffer gingen in der Gruppenphase auf das Konto von Spielern aus der deutschen Eliteliga, im internationalen Vergleich ist das Platz zwei. Nur die Serie A kommt auf 25 Treffer, die Profis aus der englischen Premier League schafften bislang 16 Tore. Die spanische Primera Division mit vier Treffern und die Spieler der französischen Ligue 1 mit drei Toren können im Vergleich der Topligen bei Weitem nicht mithalten.

Die Entscheidung über die Fortsetzung der Partie Dänemark gegen Finnland nach dem Eriksen-Drama den Spielern zu überlassen, zumindest mehr als unglücklich. Zumal sie vor eine Wahl zwischen zwei schlechten Optionen gestellt wurden. Das Festhalten an London als Finalstadt ist angesichts der Ausbreitung der Deltavariante in Großbritannien ebenfalls mehr als fragwürdig.

Wie der slowakische Torhüter Martin Dubravka sich in bester Volleyballmanier selbst den Ball ins Netz schmetterte, war die Krönung der zahlreichen Slapstick-Einlagen in der Gruppenphase. Insgesamt trafen acht Spieler in der Vorrunde ins eigene Netz. Damit gab es schon vor Beginn der K.o.-Phase genauso viele Eigentore wie bei den letzten fünf Europameisterschaften zusammen . Der Slowakei und Portugal unterliefen gar je zwei Eigentore in einem Spiel.