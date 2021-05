Publiziert 15/05/2021 Am 15:13 GMT | Update 15/05/2021 Am 15:13 GMT

"Ich habe mit Zlatan Ibrahimovic gesprochen, der mir leider mitgeteilt hat, dass seine Verletzung seine Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer verhindern wird", sagte Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson in einer Verbandsmitteilung: "Natürlich fühlt sich das traurig an, vor allem für Zlatan, aber auch für uns."

Der 117-malige Nationalspieler hatte die Verletzung am vergangenen Sonntag im Serie-A-Spiel des AC Mailand bei Rekordmeister Juventus Turin (3:0) erlitten. Milan kämpft noch um die Qualifikation für die Champions League.

Schweden trifft am 14. Juni auf den früheren Welt- und Europameister Spanien, am 18. Juni auf die Slowakei und zum Abschluss der Vorrundengruppe E auf Polen (23. Juni).

Bundesliga 40. Saisontreffer! Lewandowski ehrt Bomber Gerd Müller mit T-Shirt-Jubel VOR 2 STUNDEN

Ibrahimovic hatte erst im März nach fast fünfjähriger Abstinenz sein Comeback im Nationaldress gegeben.

EXTRA TIME - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Greif zum Hörer, Jogi! Reus muss mit zur EM

(SID)

Nagelsmann genervt nach Kritik: "Verstehe den Frust, aber..."

SuperLiga Ronaldos Mutter will für sensationellen Wechsel ihres Sohnes sorgen VOR 19 STUNDEN