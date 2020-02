Die Paarungen wurden von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann bei der Auslosung am Freitag im Hauptquartier der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon gezogen. Die Hinspiele werden am 12. März ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später. Leverkusen tritt als einziger Bundesligist zunächst auswärts an. Danzig ist Gastgeber des Endspiels am 27. Mai.

Die Achtelfinal-Partien im Überblick:



Basaksehir FK - FC Kopenhagen

Olympiakos Piräus -Wolverhampton Wanderers

Glasgow Rangers - Bayer 04 Leverkusen

VfL Wolfsburg - Schachtar Donezk

Inter Mailand - FC Getafe

FC Sevilla - AS Rom

Frankfurt/Salzburg - FC Basel

Linzer ASK - Manchester United

