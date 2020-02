So lief das Spiel:

Nachdem die "Werkself" nach einem starken Auftritt das Hinspiel gegen den FC Porto mit 2:1 gewann, ging sie selbstbewusst ins Rückspiel im stimmungsvollen Estádio do Dragão. Diese Sicherheit strahlte auch Bayer-Trainer Peter Bosz aus: "Egal, wie sie spielen werden, wir sind vorbereitet." Keine leeren Worthülsen - die Leverkusener zeigten von Beginn an eine starke Leistung, standen defensiv kompakt und beschäftigten Porto immer wieder mit schnellen Gegenangriffen.

Bereits in der 10. Minute gelang Bayer das wichtige Auswärtstor. Kai Havertz bediente Lucas Alario mit einem feinen Pass in die linke Strafraumhälfte. Der Angreifer blieb vor Agustin Marchesín eiskalt und verwandelte sicher ins rechte Toreck. Schiedsrichter István Kovács entschied zunächst auf Abseitsposition, doch nach Überprüfung des VAR nahm er die Entscheidung zurück - 1:0 Bayer Leverkusen.

Porto suchte nach einer passenden Antwort, fand jedoch kein Vorbeikommen an der starken Bayer-Defensive. Leverkusen spielte mit einer auffälligen Ruhe und sorgte so für viel Frust bei Porto. Bei den Portugiesen lief nur wenig zusammen. So ging es mit der verdienten 1:0-Führung in die Pause.

Im zweiten Durchgang stellte Porto um, brachte Pepe ins Spiel und agierte von nun an in einer Dreierkette, um mehr Offensivfeuer zu entfachen. Leverkusen reagierte in der 49. Minute mit dem 2:0 und durchkreuzte so die Porto-Pläne. Kerem Demirbay schickte zunächst Moussa Diaby, der an Marchesín scheiterte. Der Ball landete anschließend bei Havertz, der Übersicht bewahrte und Demirbay in der linken Strafraumhälfte bediente. Der Mittelfeldmann zog flach ab und traf ins Tor.

Porto ging all in, Bayer Leverkusen setzte auf Konter und sorgte in der 57. Minute für die Entscheidung. Alario verlängerte einen langen Ball auf Havertz, der ins Zentrum passte auf Diaby. Allein vor Marchesín scheiterte der Angreifer zunächst, legte danach quer zurück auf Havertz, der den Ball ins leere Tor schob - 3:0.

In der 66. Minute gelang den Hausherren immerhin noch der 1:3-Anschlusstreffer. Nach einer punktgenauen Flanke von Otavio von der rechten Seite auf den Elfmeterpunkt, setzte sich Moussa Maréga im Luftduell gegen den eingewechselten Mitchell Weiser durch und verwandelte per Kopf.

Kurz vor Schluss sorgte der eingewechselte Soares noch für eine unschöne Szene. Der Stürmer schlug Jonathan Tah im Lauf mit dem Arm ins Gesicht. Eine klare Tätlichkeit, die der Schiedsrichter in der 85. Minute mit der Roten Karte bestrafte. Der Schlusspunkt an einem Abend zum Vergessen für den FC Porto.

Das fiel auf: Starke Dreierkette

Bosz setzte gegen Porto auf eine Dreierkette, um so für eine Überzahl im Mittelfeld zu sorgen. Der Plan ging auf - Bayer hatte mehr Kontrolle und Porto weniger Räume, um gefährlich zu werden. Das lag allerdings nicht ausschließlich an der Überzahl, sondern vielmehr an der starken Dreierkette um Sven Bender, Tah und Edmond Tapsoba.

Vor allem Letzterer machte einen extrem guten Eindruck und spielte sehr couragiert trotz seiner erst 21 Jahre. Im Winter kam der Innenverteidiger für rund 18 Millionen Euro von Vitória Guimarães SC und ist schon jetzt nicht mehr aus der Bayer-Defensive wegzudenken.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 1

In dieser Saison hatte der FC Porto noch kein einziges Europapokal-Spiel im heimischen Estádio do Dragão verloren, Bayer 04 Leverkusen änderte dies und sorgte für die insgesamt erst zweite Heimniederlage des FC Porto in dieser Saison (1:2 gegen SC Braga).