So lief das Spiel:

Gladbach-Coach Marco Rose wollte am 5. Spieltag der Gruppenphase Revanche für das 0:4 im Hinspiel und mit einem Sieg die Chance aufs Weiterkommen in der Europa League wahren. Für dieses Unterfangen musste der Trainer auf die angestammte Innenverteidigung um Matthias Ginter und Nico Elvedi verzichten.

Dennoch wussten die Gäste gleich zu Beginn zu überzeugen. Lars Stindl (9.) und Alassane Pléa (10.) kamen früh zum Abschluss, doch richtig geprüft wurde Alexander Kofler im Tor der Wolfsberger dabei nicht.

In der Folge kamen die Gastgeber besser in die Partie und erhöhten die Schlagzahl. Gladbachs neu formierte Abwehrreihe zeigte ein ums andere Mal Schwächen im Aufbauspiel und in der Abstimmung, sodass der WAC zu mehreren guten Gelegenheiten kam. Die beste Torchance hatte Anderson Niangbo, der im zweiten Versuch Yann Sommer überwand, doch Tobias Strobl konnte noch auf der Linie klären (30.).

Die erste Halbzeit war von vielen Fouls und Unterbrechungen gezeichnet. Michael Liendl auf der einen, sowie László Bénes auf der anderen Seite konnten die zahlreichen Standardsituationen aber nicht gewinnbringend nutzen. Wolfsberg war in dieser Phase insgesamt die gefährlichere Mannschaft. Vor allem der junge Romano Schmid, ausgeliehen vom SV Werder Bremen, zeigte gute Ansätze.

Gladbach konnte sich dem Pressing des WAC zu Beginn des zweiten Durchgangs weiterhin nicht entziehen und kam nur selten gefährlich in die gegnerische Hälfte. Zudem hatte die Rose-Elf in der 47. Minute Glück. Strobl foulte Schmid im Gladbacher Strafraum, doch Schiedsrichter Serdar Gözübüyük (Niederlande) ließ weiterspielen. Eine mindestens fragwürdige Entscheidung.

In der 60. Minute ließen die Fohlen ihr spielerisches Können dann einmal aufblitzen: Jonas Hoffmann schickte Kai Wendt, der eine wunderbar getimte Hereingabe ins Zentrum spielte. Ex-Bundesligaspieler Lukas Schmitz grätschte ins Leere und Stindl konnte frei vor Kofler zur Führung verwerten.

Im Anschluss boten sich den Gästen mehr Räume und so kamen sie zu weiteren Torchancen. Nach einem Konter über Stindl und einem Querpass von Thuram setzte Plea den Ball sowohl am herausstürmenden Kofler als auch am Tor vorbei (66.). Kurz darauf scheiterte Thuram mit einem Außenristschuss an Kofler (68.).

Gladbach überließ anschließend den Wolfsbergern den Ball, setzte aber nach vorne weiterhin Nadelstiche. Nach einem Konter über den eingewechselten Patrick Herrmann scheiterte Bénes erneut an Kofler (82.). Wolfsberg ging gegen Ende etwas die Luft aus und so geriet der Sieg der Gladbacher nicht mehr in Gefahr.

Alles in allem gingen die drei Punkte für die Gladbacher aufgrund der zweiten Hälfte in Ordnung, auch wenn die Wolfsberger den Fohlen das Leben lange schwer gemacht hatten. Gladbach steht nach dem Sieg nun auf Platz eins der Gruppe J und konnte sich für das Hinspiel revanchieren. Der WAC hingegen ist bereits vor dem letzten Spieltag aus der Europa League ausgeschieden.

Da im Parallelspiel der AS Rom 3:0 (3:0) bei Istanbul Basaksehir gewann, reicht der Rose-Elf am 6. Spieltag ein Unentschieden, um sicher weiterzukommen.

Die Stimmen zum Spiel:

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach): "Wir haben sehr gut reingefunden in der ersten Halbzeit und hatten dann ein paar Probleme. Der WAC hat es dann sehr gut gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir dann gezeigt, was wir drauf haben und haben das Tor zu einem richtig guten Zeitpunkt gemacht. Danach hatten wir sogar die Möglichkeiten noch ein zweites Tor zu machen."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Dem WAC muss ich ein großes Kompliment machen: Er ist unheimlich schwer zu bespielen und zu bekämpfen. Wenn man gegen Wolfsberg nur Fußball spielen will, zerpflückt er dich. Aber natürlich will man auch nicht nur lange Bälle spielen. Da die richtigen Mittel zu finden, ist schwierig. Ich muss aber auch meiner Mannschaft ein Kompliment machen: Sie hat dagegen gehalten und zu Null gespielt. Das waren wichtige Faktoren heute. Irgendwann haben wir dann auch den entscheidenden Angriff gesetzt."

Mohamed Sahli (Wolfsberger AC): "Das ist eine ganz bittere Niederlage hinsichtlich der Leistung, die wir gezeigt haben. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir sehr stark gespielt und die Gladbacher vor Probleme gestellt. In den zweiten Durchgang sind wir mit derselben Einstellung gegangen: aggressiv zu verteidigen und einen attraktiven Fußball zu spielen. Nach dem 0:1 haben wir uns schwergetan. Wir hatten unsere Chancen, aber wir haben sie nicht genutzt. Dennoch: Kompliment an die Jungs."

Das fiel auf: Ungefährliche Standards

Im Hinspiel brachte Liendl die Gladbacher Defensive immer wieder mit seinen starken Standards in Bedrängnis. Heute flogen zahlreiche Flankenbälle über Freund und Feind hinweg ins Tor- oder Seitenaus. Lediglich ein Freistoß in der Schlussphase hatte einen Kopfball von Christoph Leitgeb zur Folge, den Sommer jedoch hervorragend parierte (76.).

Auch auf der anderen Seite wurden von Standard-Spezialist Bénes viele Möglichkeiten leichtfertig vergeben. Der 22-Jährige hat in der Bundesliga bereits vier Vorlagen auf dem Konto, konnte diese Fähigkeiten aber heute nicht unter Beweis stellen.

Der Tweet zum Spiel:

Die Gastgeber zeigten sich nach der knappen Niederlage und dem daraus resultierenden Ausscheiden aus der Europa League als faire Verlierer und wünschten der Borussia weiterhin viel Erfolg im weiteren Wettbewerb und der Bundesliga.

