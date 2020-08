Die Europa League live im TV, Livestream und Liveticker

Die Europa League live im TV und im Livestream und Liveticker: Ab dem 5. August stehen die Achtelfinal-Rückspiele auf dem Programm. Anschließend gibt es das Finalturnier in Nordrhein-Westfalen mit dem Viertelfinale, Halbfinale und am 21. August das Endspiel in Köln. Bayer 04 Leverkusen, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt befinden sich noch im Rennen. Hier gibt es alle Infos.

Ab dem 5. August soll das Spielgeschehen in der Europa League nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie wieder fortgesetzt werden. Zwei Achtelfinalspiele sowie alle Matches ab dem Viertelfinale sollen in Nordrhein-Westfalen ausgetragen werden. Das Finale ist in Köln angesetzt. Bayer 04 Leverkusen, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt befinden sich noch im Rennen.

Europa League 2019/20: Der Modus

Wie in der Champions League wird auch in der Europa League ab dem Viertelfinale auf Hin- und Rückspiele verzichtet. Stattdessen gibt es eine Finalrunde in Köln, Gelsenkirchen und Duisburg. Auch die beiden Achtelfinalduelle, bei denen es kein Hinspiel gab, werden in Nordrhein-Westfalen ausgetragen.

Europa League: Der Spielplan

Achtelfinal-Rückspiele

5. August, 18:55 Uhr: Schachtar Donezk - VfL Wolfsburg (Hinspiel 2:1)

5. August, 18:55 Uhr: FC Kopenhagen - Basaksehir Istanbul (Hinspiel 0:1)

5. August, 21:00 Uhr: Manchester United - Linzer ASK (Hinspiel 5:0)

5. August, 21:00 Uhr: Inter Mailand - FC Getafe (Hinspiel ausgefallen. Match findet auf Schalke statt.)

6. August, 18:55 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Glasgow Rangers (Hinspiel 3:1)

6. August, 18:55 Uhr: FC Sevilla - AS Rom (Hinspiel ausgefallen. Match findet in Duisburg statt.)

6. August, 21:00 Uhr: FC Basel - Eintracht Frankfurt (Hinspiel 3:0)

6. August, 21:00 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Olympiakos Piräus (Hinspiel 1:1)

Viertelfinale:

10. August, 21:00 Uhr: Linzer ASK/Manchester United - Basaksehir Istanbul/FC Kopenhagen

10. August, 21:00 Uhr: Inter Mailand/FC Getafe - Glasgow Rangers/Bayer 04 Leverkusen

11. August, 21:00 Uhr: VfL Wolfsburg/Schachtar Donezk - Eintracht Frankfurt/FC Basel

11. August, 21:00 Uhr: Olympiakos Piräus/Wolverhampton Wanderers - FC Sevilla/AS Rom

Halbfinale:

16. August, 21:00 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2

16. August, 21:00 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

Finale

21. August, 21:00 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Die Europa League live im TV

RTL überträgt mehrere Matches live im TV. Dazu gehören mit Sicherheit das Achtelfinal-Rückspiel der Frankfurter in Basel sowie das Finale. Welche weiteren Spiele live im TV übertragen werden, steht noch nicht fest.

Die Europa League im Livestream

RTL zeigt das jeweilige Match, das sie live im TV übertragen, auch im Livestream bei TVNow. Zudem gibt es die Spiele im Livestream bei DAZN zu sehen.

Die Europa League im Liveticker

Eurosport.de berichtet ausführlich von der Finalphase in der Europa League. Hier gibt es News, Informationen und Liveticker zu den Spielen.

