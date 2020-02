1. No Haaland, no Party

Während Ex-Stürmer Erling Haaland mit seinem neuen Arbeitgeber Borussia Dortmund im Achtelfinale der Königsklasse für Furore sorgte, kamen seine ehemaligen Mannschaftskollegen in Frankfurt gehörig unter die Räder.

Die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch konnte offensiv nicht mal im Ansatz an die teilweise beeindruckenden Auftritte aus der Champions-League-Gruppenphase anknüpfen. Gerade einmal vier Schüsse auf den Frankfurter Kasten konnten die Salzburger während der 90 Minuten in der Commerzbank-Arena verbuchen - zu wenig, um sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel vor heimischer Kulisse in einer Woche zu erspielen.

"Wir waren nicht mutig, waren nicht aggressiv auf dem Platz. Frankfurt war gut, aber das hatte viel mit uns zu tun. Wir haben ein bisschen Hoffnung, aber wir brauchen eine bessere Idee für eine bessere Leistung", fasste Marsch den insgesamt enttäuschenden Auftritt des Titel-Mitfavoriten zusammen.

Hängende Köpfe bei den Spielern des FC Red Bull SalzburgGetty Images

Der Offenbarungseid im Spiel nach vorne hatte viel mit den Abgängen von Haaland und Takumi Minamino (FC Liverpool) zu tun, die für zehn Treffer auf europäischer Bühne verantwortlich waren. Doch nicht nur der Offensivmotor der Gäste stotterte, sondern auch die Abwehrleistung des amtierenden österreichischen Meisters warf einige Fragen auf.

"Es ist eine Mentalitätssache. Frankfurt hat uns überrannt. Wir haben die Zweikämpfe nicht gewonnen. Wir müssen das Spiel gut aufarbeiten und Klartext reden", forderte Verteidiger Maximilian Wöber nach der Hinspiel-Klatsche.

Einzig Hee-chan Hwang hielt mit seinem Treffer vom Punkt (85.) die leisen Hoffnungen der Österreicher auf einen Einzug ins Achtelfinale am Leben.

2. Mister Europa-League Kamada

Daichi Kamada ist spätestens seit seinem fulminanten Auftritt gegen Red Bull Salzburg der Mann für die magischen Nächte der Eintracht.

Während der technisch beschlagene Japaner in der Bundesliga nach wie vor torlos ist, stellte er auf der europäischen Bühne zum wiederholten Male seine Torjägerqualitäten unter Beweis. Bereits in der Gruppenphase drehte der Spielmacher die für das Weiterkommen immens wichtige Partie beim FC Arsenal mit einem Doppelpack fast im Alleingang (2:1) - gegen Salzburg legte er sogar noch einen Treffer drauf (12./43./53.).

Dabei war ein Startelf-Einsatz von Kamada zuvor keineswegs in Stein gemeißelt. "Ich wollte mit ihm jemanden bringen, der mit dem Ball umgehen kann, der den letzten Pass spielen kann. Dass ich mich für ihn entschieden habe, hat sicher auch den Gegner überrascht. Er hat uns mit seinen drei Toren den Weg zum Sieg geebnet", erklärte SGE-Trainer Adi Hütter jene Entscheidung, die sein Schützling mit einer tadellosen Leistung rechtfertigte.

Der 23-Jährige verbuchte unter allen Akteuren die meisten Torschüsse und trug sich obendrein mit dem historisch ersten Dreierpack der Frankfurter Europa-League-Historie in die Geschichtsbücher ein.

3. Antreiber Kostic macht Salzburg mürbe

Kaum ein Spieler beeinflusste das Spiel der Eintracht in den letzten Wochen so sehr wie Filip Kostic. Der 27-jährige Serbe erzielte in den vergangenen fünf Partien drei Treffer und bereitete drei weitere Tore vor.

Und auch gegen Salzburg zum Auftakt der K.o.-Phase beackerte Kostic 90 Minuten lang die linke Außenbahn in gewohnter Manier und war ein absoluter Aktivposten im Spiel nach vorne. Der Serbe hatte insgesamt 85 Ballaktionen und bereitete fünf Torschüsse seiner Nebenmänner direkt vor (beides Höchstwerte). Darüber hinaus schlug er die mit Abstand meisten Flanken auf dem Feld (16).

Obwohl den meisten seinen Hereingaben jedoch die Genauigkeit fehlte (nur drei kamen an), sorgte er mit seinen Läufen in die Tiefe nahezu über die komplette Spielzeit hinweg für gefährliche Situationen (4./33./66.).

Cool im Abschluss: Filip Kostic markiert das zwischenzeitliche 4:0 gegen Red Bull SalzburgGetty Images

Seine abermals herausragende Leistung krönte Frankfurts Nummer zehn schließlich mit einem überlegten Abschluss im Anschluss an einen Konter (aus abseitsverdächtiger Position) frei vor Gäste-Keeper Cican Stankovic zum Endstand (56.).

"Wir haben von der ersten Minute an ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir waren sehr konzentriert, auch aggressiv in den Zweikämpfen. Vielleicht war es nicht ganz so zu erwarten, dass wir gegen eine Mannschaft mit so viel Qualität so überlegen sind. Aber es war über 90 Minuten eine sehr gute Leistung", lobte Eintracht-Schlussmann Kevin Trapp den im Kollektiv starken Auftritt seiner Vorderleute.

