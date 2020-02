Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt) ...

... über den Sieg: "Wir haben ein absolutes Topspiel gezeigt und völlig verdient gewonnen, weil wir von der ersten Minute an gezeigt haben, was wir wollen. Wir haben das Spiel von Salzburg angenommen, das schnelle Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir haben es aber immer wieder geschafft, uns aus der Umklammerung zu befreien, weil wir intelligent gespielt haben. Salzburg hatte in 90 Minuten zwei Torschüsse und gegen so eine Mannschaft so zu verteidigen ist klasse. Wir waren dem 5:0 näher als Salzburg dem einen Tor.“

... über die Chancen in Salzburg: "Wenn mir jemand vor dem Hinspiel gesagt hätte, dass wir 4:1 gewinnen, hätte ich sofort unterschrieben. Mir geht es um die Leistung und da hat mich meine Mannschaft beeindruckt. Sie hat gespielt, wie wir es besprochen und trainiert haben. Natürlich hätten wir uns das Gegentor sparen können. In Summe gesehen haben wir eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel.“

… über die nächste Partie in der Bundesliga gegen Union Berlin: "Wir haben gezeigt, dass wir mit so einer Leistung nur schwer zu schlagen sind. Die Jungs sind an die Leistungsgrenze gegangen und das müssen wir auch in jedem Bundesliga-Spiel zeigen. Die Partie gegen Berlin ist sehr wichtig für uns, weil wir uns mit den nächsten beiden Spielen von hinten ein wenig absetzen können.“

Fredi Bobic (Sportvorstand Eintracht Frankfurt) …

... über das klare Ergebnis: "Wenn man 4:1 gewinnt, kann man nicht von einer schlechten Ausgangslage sprechen. Natürlich ist man immer enttäuscht, wenn man einen Gegentreffer kassiert. Aber das ist glaube ich ganz normal. Vor dem Spiel hätten wir dieses Ergebnis sofort unterschrieben. Es war eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft.“

... über die Unterschiede zum 0:4 in der Bundesliga in Dortmund: "Wir waren sehr konzentriert. Haben sehr kompakt zusammen gegen den Ball verteidigt. Und dann haben wir die Situationen nach vorne sehr gut genutzt. Wir hatten sogar noch drei, vier gute Möglichkeiten zum 5:0. Die Jungs haben das sehr gut gemacht, bis auf die kleine Unachtsamkeit beim Elfmeter.“

... über die Chancen im Rückspiel: "Die Runde wird in Salzburg entschieden. Da bleibe ich bei, auch mit einem 4:1 im Rücken. Es ist eine sehr gute Ausgangslage. Aber im Fußball und speziell im Europapokal ist immer alles möglich. Deswegen müssen wir genauso fokussiert sein. Wenn wir so eine Leistung bringen wie heute, kommen wir auch eine Runde weiter.“

Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt) …

... über die Ehrenrunde vor der Frankfurter Fankurve: "Ich habe schon beim Einlaufen das erste Mal Gänsehaut gehabt und jetzt hört das auch nicht mehr auf. Das ist irre und ich weiß nicht, wie die Fans das hinbekommen, im Europapokal noch mehr Stimmung zu machen. Die sind in der Bundesliga schon unglaublich laut. Aber heute war das unbeschreiblich.“

... über die Leistung gegen Salzburg: "Wenn man bedenkt, dass Salzburg in der Champions League mit Liverpool und Neapel mitgehalten und sieben Punkte in der Gruppe geholt hat. Und in der vergangenen Saison Teams wie Borussia Dortmund im Europapokal rausgeschossen hat. Wenn wir denen dann über 90 Minuten fast keine Stich lassen, dann kann man stolzer nicht sein.“

... über seine Vergangenheit in Salzburg: "Für mich schlug heute nur ein Herz: Ich bin hier, um für die Eintracht zu gewinnen. Und das haben wir sehr eindrucksvoll hinbekommen.“

… über das das Rückspiel nächste Woche: "Salzburg wird sich sicherlich etwas überlegen und vielleicht mit drei Spielern im Aufbau agieren. Wir wollen genauso aggressiv gegen und genauso schnell mit dem Ball nach vorne spielen, wie heute. Und dann bekommen wir unsere Chancen. Mit ein, zwei guten Kontern können wir wieder unsere Tore erzielen und weiterkommen.“

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) …

... über den Sieg: "Wir haben von der ersten Minute an ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir waren sehr konzentriert und aggressiv in den Zweikämpfen. Wir waren sehr fokussiert und wussten genau, was wir wollen. Dass wir so bestimmend sind, war in der Form gegen eine Mannschaft wie Salzburg nicht zu erwarten. Wenn man nörgeln will, kann man sagen, dass wir, anstatt das fünfe Tor zu schießen, dass Gegentor bekommen.“

... über die Chancen fürs Rückspiel: "Es ist auf jeden Fall eine gute Ausgangslage. Genau das wollten wir uns erarbeiten. Vielleicht war das Gegentor ganz gut. Denn wir dürfen im Rückspiel nicht zu locker sein und müssen sehr, sehr konzentriert agieren. Es ist noch nicht vorbei.“

Jesse Marsch (Trainer FC Salzburg) …

... über die Niederlage: "Ich weiß nicht, warum unsere Leistung so schlecht sein konnte. Wir haben bislang gegen gute Gegner immer mutig gespielt, aber dieses Mal war unsere Einstellung nicht so wie gewohnt. Wir müssen uns zusammensetzen und überlegen, wie die Mannschaft den nächsten Schritt in der Entwicklung machen will.“

… über die Gründe für das 1:4: "Das kann ich nicht sagen. Wir hatten nach der Niederlage gegen LASK in der Liga ein wenig Zweifel. Wir müssen dennoch in so einer Situation viel mutiger gegen und mit dem Ball spielen. Das war für die Frankfurter viel zu einfach, auch wenn sie eine gute Mannschaft sind. Wir waren einfach nicht gut genug.“

… über die Chancen im Rückspiel: "Mit dem einen Auswärtstor haben wir ein wenig Hoffnung. Wir müssen unsere normale Leistung bringen und mutig spielen. Und dann werden wir sehen. Mit einem guten Start kann alles passieren.“

Maximilian Wöber (FC Salzburg)…

… über die Niederlage: "Wir sind riesig enttäuscht. Diese Niederlage hat nichts mit dem Trainer, der Taktik oder der Aufstellung zu tun. Das war eine Sache der Einstellung, wie wir in die Zweikämpfe gehen. Und das war heute das Problem.“



… über möglichen Respekt vor der Stimmung in Frankfurt: "Es hat sich fast ein bisschen angefühlt, als hätte die Mannschaft Angst, von daher trifft es das Wort Respekt vielleicht ganz gut. Heute hat einfach gar nichts zusammengepasst bei uns.“

… über das, was im Rückspiel besser gemacht werden muss: "Alles!“

Andreas Ulmer (FC Salzburg)…

… über die Gründe für die Niederlage: "Wir müssen im eigenen und im gegnerischen Strafraum einfach stärker sein. Wir hatten eigentlich Platz zum Spielen, hätten uns aber da mehr zutrauen müssen. Wenn man mit einem 0:2 in die Kabine geht, mit vielen Vorsätzen rauskommt und auf einmal steht es 0:3 und dann 0:4, dann ist das kein lustiges Gefühl. Aber das Tor tut uns gut. Schauen wir mal, was damit im Rückspiel für uns herauskommt.“

