Buzz

Am Donnerstagnachmittag wurde das Rückspiel in der Zwischenrunde der Europa League zwischen dem FC Salzburg und Eintracht Frankfurt (Hinspiel 1:4) aufgrund einer Orkan-Warnung abgesagt. Die Partie wird nun am Freitag um 18 Uhr in der Red-Bull-Arena nachgeholt.

Einen Abbruch der Stimmung im Frankfurter Lager gab es jedoch keineswegs. Rund 1.000 Anhänger des Bundesligisten versammelten sich geschlossen beim Spiel der zweiten österreichischen Eishockey-Liga zwischen dem EC Red Bull Salzburg und der zweiten Mannschaft des Klagenfurter AC.

Vor dem Eröffnungsbulli wurde in der Halle sogar die Vereinshymne der Frankfurter gespielt, was bei den Fans für großen Anklang sorgte. Während der gesamten Partie sangen die Fans immer wieder Eintracht-Lieder und unterstützen das Team aus Klagenfurt lautstark.

Das könnte Dich auch interessieren: Nachholtermin für Salzburg gegen Frankfurt steht fest - Verlegung für Bremen-Spiel?