Die Europa League live im TV und im Livestream und Liveticker: Ab dem 5. August stehen die Achtelfinal-Rückspiele auf dem Programm. Anschließend gibt es das Finalturnier in Nordrhein-Westfalen mit dem Viertelfinale, Halbfinale und dem Endspiel am 21. August in Köln. Bayer 04 Leverkusen, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt sind noch im Rennen. Hier gibt es alle Infos.

Ab dem 5. August wird das Spielgeschehen in der Europa League nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie wieder fortgesetzt. Zwei Achtelfinalspiele sowie alle Matches ab dem Viertelfinale werden in Nordrhein-Westfalen ausgetragen. Das Finale ist in Köln angesetzt. Bayer 04 Leverkusen, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt befinden sich noch im Rennen.

Play Icon

Bundesliga Konkurrenz aus Spanien: BVB droht harter Kampf um ManCity-Talent VOR 2 STUNDEN

Auch interessant: Die Champions League live im TV, Livestream und Liveticker

Europa League 2019/20: Der Modus

Wie in der Champions League wird auch in der Europa League ab dem Viertelfinale auf Hin- und Rückspiele verzichtet. Stattdessen gibt es eine Finalrunde in Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg. Auch die beiden Achtelfinalduelle, bei denen es kein Hinspiel gab, werden in Nordrhein-Westfalen ausgetragen.

Play Icon WATCH Juve-Coach droht: Dann lasse ich die U23 spielen! 00:00:26

Europa League: Der Spielplan

Achtelfinal-Rückspiele

Viertelfinale:

10. August, 21:00 Uhr: Manchester United - FC Kopenhagen (Viertelfinale 2)

10. August, 21:00 Uhr: Inter Mailand - Glasgow Rangers/Bayer 04 Leverkusen (Viertelfinale 3)

11. August, 21:00 Uhr: Schachtjor Donezk - Eintracht Frankfurt/FC Basel (Viertelfinale 4)

11. August, 21:00 Uhr: Olympiakos Piräus/Wolverhampton Wanderers - FC Sevilla/AS Rom (Viertelfinale 1)

Halbfinale:

16. August, 21:00 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2

16. August, 21:00 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

Finale

21. August, 21:00 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Play Icon WATCH Ex-BVB-Flirt: ManCity hat offenbar Sané-Nachfolger gefunden 00:02:16

Die Europa League live im TV

RTL überträgt mehrere Matches live im TV. Dazu gehören mit Sicherheit das Achtelfinal-Rückspiel der Frankfurter in Basel sowie das Finale. Welche weiteren Spiele live im TV übertragen werden, steht noch nicht fest.

Die Europa League im Livestream

RTL zeigt das jeweilige Match, das sie live im TV übertragen, auch im Livestream bei TVNow. Zudem gibt es die Spiele im Livestream bei DAZN zu sehen.

Die Europa League im Liveticker

Eurosport.de berichtet ausführlich von der Finalphase in der Europa League. Hier gibt es News, Informationen und Liveticker zu den Spielen.

Europa League: Schachtjor Donezk zerlegt den VfL Wolfsburg in den Schlussminuten

Der VfL Wolfsburg hat das Finalturnier der Europa League in Deutschland verpasst. Die Wölfe verloren nach der 1:2-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel auch bei Schachtjor Donezk mit 0:3 (0:0). Júnior Moraes (89./90.+3) und Manor Solomon (90.+1) trafen. Dawit Chotscholawa sah bei Donezk Rot (68./Notbremse), zwei Minuten später flog auch der Wolfsburger John Anthony Brooks mit Gelb-Rot vom Platz. | Zum ausführlichen Spielbericht

Europa League: Manchester United dreht Partie gegen den LASK

Manchester United hat sich im leeren Old Trafford mit einem müden 2:1 (0:0) über den LASK im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League das Ticket fürs Finalturnier in Deutschland gesichert. Mit einem 5:0 aus dem Hinspiel im Rücken, ließ es United ruhig angehen. Linz ging durch ein Traumtor von Philipp Wiesinger in Führung (55.), Jesse Lingard (57.) und Anthony Martial (88.) drehten die Partie. | Zum ausführlichen Spielbericht

Europa League: Inter Mailand schlägt Getafe CF und steht im Viertelfinale

Inter Mailand hat sich im Achtelfinale in der Gelsenkirchener Veltins-Arena mit 2:0 (1:0) gegen den FC Getafe durchgesetzt und ist ins Viertelfinale der Europa League eingezogen. Die Nerazzurri gingen durch Torjäger Romelu Lukaku in Führung (33.). Christian Eriksen konnte in der Schlussphase der Partie auf 2:0 erhöhen (83.). Das Hinspiel war aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. | Zum ausführlichen Spielbericht

Europa League: FC Kopenhagen schockt Basaksehir Istanbul

Der neue türkische Meister Istanbul Basaksehir ist nur zwei Wochen nach seinem Titelgewinn sang- und klanglos aus der Europa League ausgeschieden. Beim FC Kopenhagen verlor Istanbul im Achtelfinal-Rückspiel 0:3 (0:2) und verspielte damit sein Polster aus dem Hinspiel (1:0) im März. Im Viertelfinale geht es für Kopenhagen gegen Manchester United. | Zum ausführlichen Spielbericht

Europa League: Bayer-Coach Peter Bosz warnt vor den Glasgow Rangers

Vor dem Achtefinal-Rückspiel in der Europa League warnt Leverkusen-Coach Peter Bosz vor dem Gegner aus Glasgow. Trotz des 3:1-Polsters aus dem Hinspiel sieht er das Weiterkommen nicht als absolute Formsache.

Hier geht's zur kompletten News

Leverkusen - Glasgow Rangers: Bayer ohne Nadiem Amiri

Nationalspieler Nadiem Amiri wird Bayer Leverkusen nach Kontakt zu einem Corona-Infizierten im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers nicht zur Verfügung stehen. Wie die Rheinländer mitteilten, hatte der 23-Jährige am vergangenen Samstag im privaten Umfeld kurzfristig Kontakt zu einer Person, die mittlerweile positiv auf COVID-19 getestet wurde. | Zum Artikel

Bittere Nachrichten: Wegen Corona-Kontakt: Amiri fehlt Leverkusen in der Europa League

Play Icon WATCH Wird hier die Vertragsverlängerung verraten? Ibrahimovic präsentiert neues Milan-Trikot 00:00:30

Europa League Zwischen Chelsea, Leverkusen und Glasgow: Die drei Welten des Kai Havertz VOR 3 STUNDEN