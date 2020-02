In Salzburg wollte die Eintracht am Abend (21:00 Uhr) nach dem 4:1-Hinspielerfolg in der Commerzbank-Arena das Ticket für das Achtelfinale buchen. Doch durch die prognostizierten Sturmböen konnte eine sichere Abreise sowie ein sicherer Aufenthalt im und um das Stadion für die Fans nicht mehr garantiert werden.

Die Terminfindung könnte sich allerdings problematisch darstellen. Am kommenden Sonntag spielen die Frankfurter bei Werder Bremen in der Liga (18 Uhr im Liveticker) und bereits unter der Woche treffen beide Mannschaft im DFB-Pokal in Frankfurt wieder aufeinander (20:45 Uhr im Liveticker). In der Woche darauf ist bereits das Achtelfinale der Europa League terminiert, bei dem einer der beiden Teams teilnehmen wird. Vorstellbar wäre eine neue Ansetzung für Freitag, die UEFA machte dazu zunächst aber keine Angaben.

