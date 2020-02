FC Salzburg - Eintracht Frankfurt live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rückspiel der ersten K.o.-Runde der Europa League tritt Eintracht Frankfurt auswärts beim FC Salzburg an. Das Spiel beginnt am Donnerstag, 27. Februar, um 21:00 Uhr. Frankfurt hat das Hinspiel in der heimischen Commerzbank-Arena mit 4:1 gewonnen und beste Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.

FC Salzburg - Eintracht Frankfurt live im TV

Das Sechzehntelfinal-Rückspiel in der Europa League gibt es live im TV bei RTL zu sehen.

Europa League: Salzburg - Frankfurt im Livestream

Fans können das Spiel zwischen Salzburg und der Eintracht auch im RTL-Livestream bei TVNow mitverfolgen. Außerdem gibt es das Spiel auch bei DAZN zu sehen.

Europa League: Salzburg - Eintracht im Liveticker

Eurosport.de berichtet ausführlich von den Geschehnissen in der Europa League. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel von Salzburg gegen Eintracht Frankfurt.