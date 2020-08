FC Sevilla - Inter Mailand live im TV, Livestream und Liveticker: Im Final der Europa League spielt der FC Sevilla gegen Inter Mailand. Das Match soll am Freitag, 21. August, in Köln stattfinden. RTL überträgt das Endspiel aus der Domstadt live im TV. Einen Livestream gibt es für die Fans bei TVNow und DAZN. Eurosport.de berichtet von der Europa League und bietet einen Liveticker an.

Am Freitag, 21. August, um 21:00 Uhr wird in Köln das Endspiel der Europa League ausgetragen. Der FC Sevilla trifft auf Inter Mailand. Der Europa-League-Sieger darf kommende Saison in der Champions League spielen, was beide Vereine über ihre nationalen Meisterschaften allerdings ohnehin schon geschafft haben.

FC Sevilla - Inter Mailand live im TV

RTL zeigt das Finale der Europa League aus Köln am kommenden Freitag live im TV.

Europa League: Sevilla - Inter im Livestream

Das Match können Fans auch im Livestream bei TVNow und bei DAZN sehen.

Europa League: Sevilla - Inter im Liveticker

Eurosport.de berichtet ausführlich von den Geschehnissen in der Europa League. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Finale des Turniers in Köln.

