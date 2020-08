Rekordsieger FC Sevilla ist ins Halbfinale der Europa League eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui setzte sich im Viertelfinale in Duisburg knapp mit 1:0 (0:0) gegen die Wolverhampton Wanderers durch und wahrte damit die Chance auf ihren insgesamt sechsten Titel in der Europa League. Lucas Ocampos erzielte in der 88. Minute das goldene Tor des Tages.

Rekordsieger FC Sevilla hat das Halbfinale der Europa League erreicht. Die Spanier setzten sich am Dienstag in Duisburg 1:0 (0:0) gegen die Wolverhampton Wanderers durch und treffen nun am Sonntag (21.00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) in Köln auf den englischen Rekordmeister Manchester United, der am Montag den FC Kopenhagen bezwungen hatte.

Das entscheidende Tor für die Spanier, die insgesamt fünfmal in der Europa League beziehungsweise im Vorgängerwettbewerb UEFA Cup triumphierten, schoss Lucas Ocampos in der 88. Minute. Wolverhampton stand zuletzt in der Saison 1971/72 im Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs, damals verlor der Klub im Finale des UEFA Cups gegen Tottenham Hotspur.

Die beste Chance in der ersten Halbzeit hatte Wolves-Akteur Raul Jimenez, doch er scheiterte mit einem Foulelfmeter an Sevillas Torhüter Bono. Anschließend hatte Sevilla viel Ballbesitz, Großchancen waren allerdings Mangelware.

