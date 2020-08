Inter Mailand - Bayer 04 Leverkusen live im TV, Livestream und Liveticker: In der Europa League bekommt es Bayer 04 Leverkusen mit Inter Mailand zu tun. Das Match soll am Montag, 10. August, in Düsseldorf stattfinden. RTL überträgt das Viertelfinale live im TV. Einen Livestream gibt es für die Fans bei TVNow. Eurosport.de berichtet ausführlich von der Europa League und bietet einen Liveticker an.

Am Montag, 10. August, trifft Bayer 04 Leverkusen im Viertelfinale der Europa League auf Inter Mailand. Anstoß ist um 21:00 Uhr. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es kein Hin- und Rückspiel. Stattdessen wird ein Finalturnier in Nordrhein-Westfalen ausgetragen. Das Match zwischen Inter und Leverkusen findet in Düsseldorf statt. Zuschauer sind nicht zugelassen.

Inter Mailand - Bayer 04 Leverkusen live im TV

Das Viertelfinale in der Europa League zwischen Inter und Leverkusen gibt es live im TV bei RTL zu sehen.

Europa League: Inter - Bayer im Livestream

Fans können das Spiel zwischen Inter Mailand und Leverkusen auch im NITRO-Livestream bei TVNow mitverfolgen. Außerdem gibt es das Spiel auch bei DAZN zu sehen.

Europa League: Mailand - Leverkusen im Liveticker

Eurosport.de berichtet ausführlich von den Geschehnissen in der Europa League. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel von Inter Mailand gegen Bayer 04 Leverkusen in Düsseldorf.

