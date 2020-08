Wechselt Kai Havertz oder bleibt er? Mit dieser Frage wurde Leverkusen-Trainer Peter Bosz nach dem Europa-League-Aus gegen Inter Mailand (1:2) am Montagabend konfrontiert. Bosz hatte eine coole Antwort parat. "Ja, ich kann euch mitteilen, dass Kai Havertz im nächsten Jahr bei Heracles Almelo spielt", scherzte der Bayer-Coach, allerdings mit äußerst ernsten Miene.

Der niederländische Verein, den Bosz selbst von 2004 bis 2006 und ein weiteres Mal von 2010 bis 2013 trainiert hatte, sprang sofort auf den Zug mit auf und verkündete auf Twitter: "Willkommen Kai!"

Dazu stellte die Social-Media-Redaktion von Heracles noch den Hashtag #announcehavertz, also "verkünde Havertz". Zahlreiche Anhänger des Klubs schienen die Aussage ihres Ex-Trainers aber nicht mitbekommen zu haben und zeigten sich zunächst irritiert, ehe sie von anderen Usern aufgeklärt wurden.

Doch unabhängig von Bosz' Scherz könnte in den Transfer-Poker um Havertz tatsächlich wieder etwas Bewegung kommen. Denn der FC Chelsea soll weiterhin sehr an einem Wechsel interessiert sein. Die Leverkusener verlegten allerdings jegliche Gespräche auf das Ende der Saison. Nach dem Aus in der Europa League könnte es nun aber schnell gehen.

Wie "RMC Sport" zuletzt berichtete, einigten sich die Engländer und der Leverkusen-Star bereits auf einen Fünfjahresvertrag. Einzig bei der Ablösesumme - Bayer will weiterhin mindestens 100 Millionen Euro - herrscht wohl noch Gesprächsbedarf.

