So lief das Spiel:

Vor wie so häufig dünner Kulisse begannen die Wölfe ihr Heimspiel gegen den schwedischen Rekordmeister stark. Der VfL machte Tempo über die Außenpositionen, in der Anfangsphase fehlte es aber oft an Präzision beim letzten Querpass. Dennoch gehörten die ersten zehn Minuten eindeutig den Gastgebern.

Nach rund einer Viertelstunde wurde Malmö etwas stärker und traute sich, den VfL am eigenen Strafraum gelegentlich unter Druck zu setzen. Eindeutige Chancen konnten sich die Schweden so aber noch nicht erspielen, der Bundesligist behielt die Partie unter Kontrolle.

Schon nach 22 Minuten musste Arnor Traustason verletzt vom Feld, für ihn kam Sören Rieks bei Malmö FF ins Spiel. Leider blieb diese frühe Auswechslung die spannendste Nachricht der ersten halben Stunde: Wolfsburg fand im Offensivspiel keine Lösungen, die Gäste schienen einen Auswärtssieg nicht wirklich eingeplant zu haben – das Spiel plätscherte zum Leidwesen der Fans vor sich hin.

Bis zur 38. Minute dauerte es, bis Josip Brekalo sich ein Herz fasste und zumindest von der linken Seite einen Lattentreffer für den VfL fabrizierte. Mit 0:0 ging es in die Kabine.

Nach der Pause reagierte Wölfe-Coach Oliver Glasner und brachte Paulo Otavio für Jerome Roussillon ins Spiel. Und dann überschlugen sich die Ereignisse: In der ersten Minute der zweiten Hälfte spielte Kevin Mbabu den Ball am eigenen Fünfer völlig plump und unnötig mit der Hand. Der Wolfsburger sah Gelb und fehlt dem VfL im Rückspiel (46.). Isaac Thelin verwandelte den fälligen Elfer sicher nach linksunten (47.). Nur zwei Minuten später glich Josip Brekalo mit einem starken Rechtsschuss für die Gastgeber aus (49.), die Partie war wieder offen.

Nachdem der VfL Wolfsburg sich offenbar entschieden hatte, jetzt endlich mit dem Fußballspielen anzufangen, klappte es kurz darauf auch mit der Führung: Freistoß Maxi Arnold, Admir Mehmedi köpfte zur Wölfe-Führung ein (62.).

Danach sahen die Fans endlich das Fußballspiel, auf das sie in der ersten Hälfte hatten verzichten müssen: Wolfsburg hatte weiter Ball und Kontrolle, Malmö blieb aggressiv und kam immer wieder gefährlich zu Kontern.

Trotz fünfminütiger Nachspielzeit kam Mamlö nicht mehr ran. Der VfL holt mit Mühe ein passables 2:1 im Hinspiel gegen den schwedischen Rekordmeister.

Der Tweet zum Spiel:

Die Schlüsselszene für den Wolfsburger Sieg: Josip Brekalo erzielte für den VfL nur zwei Minuten nach dem unglücklichen Rüchstand das 1:1 (49.).

Das fiel auf: Ersatzgeschwächt

Der Kapitän des WfL Wolfsburg, Josuha Guilavogui, fehlte den Niedersachsen am Donnerstagabend verletzungsbedingt. Für ihn trug Keeper Koen Casteels die Binde. Ein herber Verlust für die Wölfe, deren Aufbauspiel am Donnerstag merklich geschwächt war.

Die Statistik zum Spiel: 8

Der VfL Wolfsburg konnte acht der letzten neun Heimspiele im Europapokal gewinnen.