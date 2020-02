So lief das Spiel:

Malmö begann zwar forsch, doch nach wenigen Minuten waren die "Wölfe", die das Hinspiel mit 2:1 für sich entschieden, spielbestimmend. Die Schweden operierten mit relativ vielen langen Bällen, doch dieser Teil des Matchplans ging nicht auf, da die hochgewachsene VfL-Innenverteidigung in Luftduellen nur selten zu bezwingen war.

Das Team von Trainer Jon Dahl Tomasson agierte recht ideenlos. Beide Mannschaften hatten in der ersten Halbzeit Probleme, sich in aussichtsreiche Abschlusspositionen zu bringen. Den Niedersachsen fehlte es im vorderen Drittel an Genauigkeit im Passspiel, sodass die Angriffe meist vor dem Strafraum zu Ende waren.

Wenige Minuten vor der Halbzeitpause resultierte aus einer sehenswerten Kombination die 1:0-Gästeführung. Josip Brekalo schlenzte nach einem tollen Doppelpass mit Wout Weghorst aus zentraler Position, 17 Meter vor dem Kasten, rechts unten ins Tor. Schiedsrichter William Collum zeigte zunächst eine Abseitsstellung an, änderte seine Entscheidung allerdings nach Kontakt mit dem Video-Assistenten und deutete auf den Anstoßpunkt (41.).

"Abgeklärt" beschreibt die Wolfsburger Leistung im zweiten Abschnitt ganz gut. Malmö FF entwickelte kaum Torgefahr, brachte nach dem Seitenwechsel nur zwei Schüsse aufs Tor und war in allen Belangen unterlegen.

In der 65. Minute stellte der Bundesligist leistungsgerecht auf 2:0. Admir Mehmedi wurde rechts in der Box angespielt und scheiterte freistehend am parierenden Johan Dahlin. Anschließend setzte er nach, eroberte sich das Spielgerät und bediente Yannick Gerhardt, der aus etwa 14 Metern zum 2:0 ins linke Eck zirkelte.

Das 3:0 ließ nicht lange auf sich warten. Vier Minuten nach dem zweiten Streich verloren die Hausherren den Ball im Mittelfeld. Gerhardt wurde in der rechten Strafraumhälfte bedient und legte auf den eingewechselten João Victor quer. Dieser schob aus geringer Entfernung mühelos ein.

Anschließend war die Luft größtenteils raus. Die Glasner-Elf verwaltete das Ergebnis, ließ hinten nichts anbrennen und brachte die deutliche Führung ungefährdet über die Ziellinie.

Das fiel auf: Wolfsburger Defensiv-Lazarett

"Wölfe"-Coach Oliver Glasner musste auf einige Defensivakteure verzichten. Neben dem langzeitverletzten Ignacio Camacho fehlten auch Kapitän Josuha Guilavogui sowie die Außenverteidiger Jérôme Roussillon, William und Kevin Mbabu. Letzterer musste im Gegensatz zu den weiteren Genannten allerdings nicht aufgrund seines körperlichen Zustandes, sondern wegen einer Gelbsperre passen.

Die Statistik: 15 aus 16

Zum 15. Mal beim 16. Versuch schied der Malmö FF nach einer Hinspielniederlage in der Europacup-k.o.-Phase aus. Lediglich 1979 erreichte er nach einer Pleite im ersten Spiel noch die nächste Runde. Damals revanchierte er sich gegen Wisla Krakau für ein 1:2 mit einem 4:1-Erfolg, wodurch der mittlerweile 20-malige schwedische Meister ins Halbfinale des Europapokals der Landesmeister einzog.

