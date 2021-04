Auf Bernd Leno und Arsenal würde im Falle des Weiterkommens entweder Dinamo Zagreb, im Achtelfinale überraschend Bezwinger von Tottenham Hotspur, oder der FC Villarreal warten.

Das Hinspiel am Donnerstag gewann Villarreal in der kroatischen Hauptstadt 1:0 (1:0). Manchester bekäme es im Halbfinale am 29. April und 6. Mai mit Ajax Amsterdam oder AS Rom zu tun. Die Roma verschaffte sich durch ein 2:1 (0:1) beim 34-maligen niederländischen Meister Vorteile für das Wiedersehen am kommenden Donnerstag.

In London sah durch den späten Treffer von Nicolas Pépé (86.) alles nach einem Sieg für Arsenal aus. Dann schlug Tomas Holes (90.+4) mit dem Schlusspfiff zu.

In der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam ließ der frühere Bremer Davy Klaassen (39.) die Gastgeber zunächst jubeln. Nachdem Serbiens Nationalspieler Dusan Tadic (53.) einen Foulelfmeter verschossen hatte, gelang Lorenzo Pellegrini (57.) der wichtige Auswärtstreffer. Ibanez (87.) drehte die Partie spät für die Römer.

In Zagreb entschied der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert kurz vor der Halbzeit nach Videostudium auf Handelfmeter für Villarreal. Gerard Moreno (44.) verwandelte sicher.

