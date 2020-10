Und davon hat Bosz nicht erst seit der trotz 70-minütiger Unterzahl absolut vermeidbaren 0:1-Pleite bei Slavia Prag langsam einfach genug. Denn Bellarabi leistete sich nicht zum ersten Mal in der noch jungen Saison einen derartigen Fauxpas. Beim Bundesliga-Spiel in Stuttgart hatte der 30-Jährige mit einem völlig überflüssigen Foul den Freistoß vor dem Ausgleich zum 1:1-Endstand verursacht.

Das über die rein sportliche Entwicklung von Bellarabi zu sagen, wäre sicher deutlich übertrieben. Doch zumindest an seine hoffnungsvolle Anfangszeit in Leverkusen kann der Tempodribbler nun schon seit einigen Jahren nicht mehr anknüpfen. Nach einer Leihe zu Eintracht Braunschweig schlug er am Rhein ein wie der Blitz, avancierte im Premierenjahr 2014/15 mit zwölf Toren und neun Vorlagen gleich zum Bundesligatopscorer der Werkself.

Als Belohnung folgten erste Berufungen in die Nationalmannschaft, Joachim Löw baute selbst in Pflichtspielen gleich auf ihn in der ersten Elf. Doch nach der erneut starken Saison 2015/16 kam der große Bruch. Nach einem Muskelbündelriss und dreimonatiger Pause konnte Bellarabi nie wieder an seine vorherigen Glanzleistungen anknüpfen. Die Effektivität ließ merklich nach, die Galavorstellungen wurden seltener.