Bayer-Coach Peter Bosz musste auf ganze sieben Spieler verzichten. Unter anderem fehlten die Bender-Zwillinge, Edmond Tapsoba sowie Charles Aranguiz. Patrick Schick und Karim Bellarabi rutschen für Lucas Alario und Exequiel Palacios in die Startelf.

Auf der anderen Seite hatte Hapoel-Trainer Josef Abukasis alle Hände voll zu tun. Mit Kapitän Miguel Vitor und Doppeltorschütze Elton Acolatse fehlten zwei wichtige Spieler. Josué wurden nach einer Handgreiflichkeit gegen Spieler der zweiten Mannschaft suspendiert, Jonathan Agudelo saß auf der Bank.

Bundesliga #SotipptderBoss: Schalke holt auch in Gladbach nichts VOR 4 STUNDEN

Die Werkself nahm von Beginn an das Heft in die Hand. Gegen tiefstehende Gäste versuchte es Leverkusen im 4-3-3 immer wieder mit Flanken, denen es jedoch an Präzision fehlte. Beer Sheva war das Fehlen wichtiger Stammkräfte deutlich anzumerken, die Israelis kamen nicht zu ihren gefürchteten Umschaltaktionen.

Lange Zeit blieb es ein chancenarmes Match, ehe Kerem Demirbay quasi aus dem Nichts die große Möglichkeit hatte, jedoch am Pfosten scheiterte (23.). Ansonsten ließ Leverkusen die kreativen Momente vermissen, um die Hintermannschaft von Beer Sheva in Gefahr zu bringen. Vor allem die Eins-gegen-Eins-Situationen wurden viel zu selten gesucht, lediglich Leon Bailey versuchte es immer mal wieder auf der linken Außenbahn. Im Verlauf des ersten Abschnitts erhöhte Bayer die Schlagzahl und wurde prompt durch das 1:0 von Patrick Schick belohnt. Für den Neuzugang war es das erste Europacup-Tor im ersten Europapokaleinsatz für die Rheinländer. Der Tscheche hatte auch das 2:0 auf dem Kopf, setzte die Kugel aber knapp neben das Tor (39.).

Der erneut starke Bailey stellte mit dem 2:0 (48.) früh die Weichen auf Sieg. Die Hausherren stellten danach aber in den Verwaltungsmodus. Diese Schlafmützigkeit wurde umgehend bestraft, nachdem Tin Jedvaj mit einem kapitalen Bock den Anschlusstreffer einleitete (58.). Im Anschluss präsentierte sich Leverkusen völlig von der Rolle, sodass Beer Sheva die Partie ausgeglichen gestalten konnte. Erst im Laufe des zweiten Durchgangs kamen die Rheinländer wieder besser ins Spiel, Kerem Demirbay (77.) mit einem herrlichen Freistoß und der eingewechselte Lucas Alario (81.) sorgten mit einem Doppelpack für die Entscheidung. Bei Beer Sheva fehlten an diesem Abend einfach zu viele wichtige Spieler, sodass die Gäste unterm Strich nicht den Hauch einer Chance hatten.

Die Stimmen zum Spiel:

Peter Bosz, Trainer Bayer 04 Leverkusen: "Ich glaube nicht, dass es ein schönes Spiel war, weil eine Mannschaft nur hinten drin stand und nach vorne nicht viel machte. Daher war es nicht einfach, aber, wenn man am Ende 4:1 gewinnt, dann darf man auch zufrieden sein."

Kerem Demirbay (Bayer 04 Leverkusen): "Ich möchte nicht alles super reden. Fakt ist, ich habe die letzten Spiele kaum gespielt. Wichtig war, dass ich heute mal wieder gut spiele. Das ist mir gelungen und am Ende habe ich mich mit dem Freistoßtor auch belohnt. Ich arbeite hart weiter. Wir haben uns darauf eingestellt, dass der Gegner tief stehen wird. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine kurze Phase, in der es kurz eng wurde."

Der Tweet zum Spiel:

In seinem ersten Europapokaleinsatz für Bayer 04 Leverkusen traf Patrick Schick auf Anhieb und stellte mit dem 1:0 die Weichen auf Sieg. Der Tscheche stand goldrichtig und drückte den Ball in Torjägermanier über die Linie.

Das fiel auf:

Individuelle Abwehrfehler: Leverkusen präsentiert sich aktuell in Topform, gewinnt alle Spiele im November. Auch die Offensive läuft und zeigt sich torhungrig. Doch die Defensive bereitet immer wieder Sorgen. Nachdem Hradecky am Sonntag in Bielefeld mit einem Blackout für den Ausgleich sorgte, war es diesmal Tin Jedvaj, der einen ansonsten sehr harmlosen Gegner plötzlich zurück ins Spiel brachte. Diese individuellen Patzer muss die Werkself abstellen.

Die Statistik zum Spiel: 50

Aleksandar Dragovic feierte gegen Hapoel Beer Sheva sein 50. Spiel in der Europa League. Der Österreicher war bereits für Austria Wien, den FC Basel und Dynamo Kiew im Einsatz. Wie viele Europapokalspiele für Bayer 04 Leverkusen noch hinzukommen werden, ist äußerst fraglich. Der Innenverteidiger steht bei Roter Stern Belgrad hoch im Kurs. Ein Wechsel im Winter ist nicht ausgeschlossen.

Das könnte Dich auch interessieren: Der fünfte Frühling: Zlatan reanimiert das große Milan

Klopp genervt: "Manchmal ist die Welt ein schlechter Ort"

Bundesliga "Eigentor des Jahrhunderts": Hradecky kann Patzer weglachen 22/11/2020 AM 11:28