Publiziert 18/03/2021 Am 20:45 GMT | Update 18/03/2021 Am 20:54 GMT

Die AS Rom hat in der Europa League souverän die Runde der besten acht Teams erreicht. Der italienische Spitzenklub gewann nach dem 3:0 im Hinspiel gegen Schachtjor Donezk auch in der Ukraine mit 2:1 (0:0).

Für die Norweger von Molde FK ist die Europacup-Saison indes beendet. Gegen den FC Granada genügte ein 2:1 (1:0) nicht, das Hinspiel hatte Hoffenheim-Bezwinger Molde mit 0:2 verloren. Coronabedingt fanden beide Spiele auf neutralem Platz in Budapest statt. Das Viertelfinale wird am Freitag ausgelost.

(SID)

