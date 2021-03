Publiziert 18/03/2021 Am 19:48 GMT | Update 18/03/2021 Am 19:54 GMT

Der deutsche Nationaltorwart Bernd Leno ist mit dem FC Arsenal ins Viertelfinale der Europa League gestolpert. Die Londoner verloren zwar das Achtelfinal-Rückspiel gegen Olympiakos Piräus mit 0:1 (0:0), zehrten aber vom Hinspielerfolg: In Griechenland hatten die Gunners mit 3:1 gewonnen.

In London geriet Arsenal aufgrund des deutlichen Hinspiel-Sieges nicht mehr in Gefahr, dass dieser genügte, war auch ein Verdienst von Leno. In der ersten Hälfte erspielten sich beide Teams große Chancen, Leno blieb im Duell mit Youssef El Arabi lange stehen und hielt die Null für die Engländer (19.).

Kurz nach der Pause traf El Arabi (51.) dann aber doch, beim abgefälschten Schuss des Marokkaners war Leno ohne Chance. Piräus fehlten nun noch zwei Treffer, doch die Griechen dezimierten sich selbst. Ousseynou Ba sah nach einem Rempler Gelb und schlug dann den Ball weg, der Senegalese musste mit Gelb-Rot vom Platz (82.).

