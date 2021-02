Publiziert 25/02/2021 Am 22:01 | Update 25/02/2021 Am 23:06

Real Sociedad hatte, trotz der 4:0-Niederlage im Hinspiel, noch nicht aufgegeben und machte zu Beginn ordentlich Druck. Die erste gefährliche Toraktion gehörte allerdings United. Eric Bailly spielte aus dem rechten Halbfeld einen Chipball, auf den ich den Sechzehner startenden Bruno Fernandes. Der Portugiese wollte das Spielgerät, acht Meter rechts vor dem Tor, direkt abnehmen, traf es jedoch nicht richtig und so griff Sociedad-Torhüter Alex Remiro sicher zu (11.).

Eine noch größere Chance sollte sich Mikel Oyarzabal auf der anderen Seite bieten, denn Daniel James verursachte einen Elfmeter. Der Waliser rannte Ander Guevara im Strafraum ungeschickt über den Haufen (13.). Mit einem Treffer hätte Oyarzabal wieder etwas Spannung in die Partie bringen können, doch der Real-Kapitän vergab. Er verlud Dean Henderson, im United-Tor, mit einem Hüpfer, aber verfehlte das linke Kreuzeck (14.).

Oyarzabal blieb jedoch dran, nur eine Minute später musste Victor Lindelöf seine Hereingabe von der linken Seite klären. Der Schwede kam gerade noch, vor seinem einschussbereiten Landsmann, Alexander Isak an den Ball. Wiederum nur eine Minute später verzog Mikel Merino aus dem Rückraum.

Diese Druckphase überstanden die Gastgeber mit etwas Glück, nach 20 Minuten übernahmen sie dann allerdings das Kommando. Zentraler Mann war bei United einmal mehr Fernandes. Der Spielmacher blieb auch selbst der gefährlichste Akteur und traf in der 24. Minute die Latte. Mason Greenwood schickte Fred links in den Strafraum, der Brasilianer ging an Remiro vorbei und legte auf Fernandes zurück. Uniteds Toptorschütze zögerte nicht lange und versuchte es von der Strafraumkante direkt über Remiro hinweg. Ein klasse Schuss der am Aluminium landete.

Die nächste Möglichkeit gehörte nicht Fernandes selbst, aber er bereitet sie brillant vor. Der Portugiese hatte 30 Meter rechts vor dem Tor etwas zu viel Platz und hob den Ball perfekt in den Strafraum auf James. Der war links in diesen eingestartet und prüfte Remiro per Kopf. Der Schlussmann war zur Stelle und wehrte stark ab (36.).

Danach passierte bis zur Halbzeitpause nichts mehr und aus dieser kam Fernandes, wie fünf weitere Spieler, nicht wieder. Die Trainer wechselten jeweils dreimal und das führte zu einer wilden Anfangsphase. Zuerst setzte der eingewechselte Marcus Rashford einen Freistoß aus 30 Metern nur knapp neben das Tor (48.) und dann traf auf der anderen Seite Modibo Sagnan, nach einem Querschläger, per Kopf die Latte (50.).

Nach dem hektischen Beginn des zweiten Abschnitts beruhigte sich das Spiel und es gab nur noch wenige Höhepunkte. Nach einer Ecke von der linken Seite erzielte Axel Tuanzebe ein Treffer (63.), doch Lindelöf war zuvor unkontrolliert in seinen Gegenspieler gesprungen und so hielt das Tor der Überprüfung durch den VAR nicht stand. Anthony Martial versuchte es noch einmal aus der Distanz und scheiterte an Remiro (67.). Danach trudelte die Partie aus, sie hatte zwar durchaus noch Unterhaltungswert, aber Toraktionen gab es kaum noch.

Die Stimmen:

Adnan Januzaj (Real Sociedad): „Wir haben es gut gemacht. Wir hätten einige Tore erzielen können. Es war eine bessere Leistung als letzte Woche, aber es sollte nicht sein und jetzt müssen wir uns auf andere Dinge konzentrieren."

Axel Tuanzebe (Manchester United): „Wir haben letzte Woche die meiste harte Arbeit geleistet. Es war heute Abend eine professionelle Leistung und wir freuen uns, in der nächsten Runde zu sein."

Ole Gunnar Solskjær (Trainer Manchester United): „Wir wollen immer gewinnen. Wir hatten ein oder zwei Chancen, die wir hätten verwerten können, aber die Hauptsache ist, dass wir die nächste Runde erreicht haben."

Der Tweet zum Spiel:

Die United-Fans sahen Lindelöfs Einlage, vor dem vermeintlichen Tuanzebe-Treffer, eher beim Basketball.

Das fiel auf: Sociedad hatte noch nicht aufgegeben

Trotz der 0:4-Klatsche im Hinspiel hatte Sociedad noch nicht aufgegeben. Die Basken traten mit der besten ihnen zur Verfügung stehenden Mannschaft an und waren gewillt nochmal für Spannung zu sorgen. Allerdings nahm auch United das Spiel nicht auf die leichte Schulter und schonte lediglich den von einer Gelb-Sperre bedrohten Harry Maguire. Zur Halbzeit strichen die Gäste dann die Segel und so kam es sehr früh zu vielen Wechseln. Bereits in der 76. Minute hatten die Teams ihre zehn möglichen Wechsel aufgebraucht.

Die Statistik: 17

In der 76. Minute kam Shola Shoretire für Mason Greenwood aufs Feld und ist seit dem der jüngste Spieler der je im Europacup für Manchester United spielte. Shoretire, 17 Jahre und 23 Tage alt, übertraf damit Norman Whiteside Bestmarke, der bei seinem Europacup-Debüt 1982 17 Jahre 131 Tage alt war.

