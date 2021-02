Die TSG Hoffenheim kam beim nominellen Auswärtsspiel gegen Molde FK sehr gut ins Spiel und hat die Norweger in Villarreal, wo das Spiel wegen der Corona-Pandemie stattfand, vom Anstoß an komplett dominiert.

Ihlas Bebou hatte in der Anfangsphase zwei gute Chancen (3., 6.) zur Führung, ehe sein Sturmpartner Munas Dabbur (8.) nach Vorarbeit von Mijat Gacinovic per Flugkopfball das verdiente 1:0 erzielte.

Nach 0:3-Pausenrückstand: Leverkusen mit Schadensbegrenzung in Bern

Hoffenheim blieb am Drücker und ließ Molde kaum Luft zum Atmen – Hochkaräter blieben allerdings zunächst aus. Nichtsdestotrotz erhöhte die TSG kurze Zeit später auf 2:0, eine Flanke von Pavel Kaderabek verwertete Dabbur (28.) erneut per Kopf.

Anschließend hatte das Team von Sebastian Hoeneß gleich drei große Chancen, die Begegnung frühzeitig zu entscheiden. Doch Bebou (35., 38.) scheiterte gleich doppelt in aussichtsreicher Position, ein Kopfball von Kasim Adams (39.) blockte Eirick Ulland-Andersen auf der Linie.

Im Gegenzug kam Molde aus dem Nichts zum Anschlusstreffer. Martin Ellingsen (41.) fiel das Leder nach einer verunglückten Rettungsaktion von Adams vor die Füße, Ellingsen stocherte das Leder aus kurzer Distanz an Oliver Baumann vorbei.

Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Christoph Baumgartner (45.+3) den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, der Spielmacher blieb nach Vorarbeit von Dabbur cool und schob die Kugel alleine vor Andreas Linde am Torhüter zum 3:1 vorbei.

Hoffenheim übernahm auch im zweiten Spieldurchgang die Kontrolle und hätte noch weiter davon ziehen können, doch erst stand Bebou (58.) beim vermeintlichen 4:1 durch Dabbur knapp im Abseits, ehe Dabbur (63.) vom Elfmeterpunkt an Linde scheiterte.

Molde setzte in dieser Phase offensiv kaum Nadelstiche, kam dann aber doch zum Anschlusstreffer. Eine Flanke von Marcus Pedersen köpfte Ulland-Andersen (71.) freistehend aus kurzer Distanz ins lange Eck und ließ Baumann keine Chance.

In der Schlussphase gab sich Molde mit dem Unentschieden zufrieden, Hoffenheim kam nicht mehr aus dem mentalen Loch und erspielte sich keine hochkarätige Torchance. So ist vor dem Rückspiel alles offen, Hoffenheim würde ein 0:0 in Sinsheim zum Weiterkommen genügen.