Leverkusen-Coach Peter Bosz nahm – wie üblich – wieder ein paar Änderungen nach dem Ligaalltag vor. So ersetzten Wendell, Nadiem Amiri und Karim Bellarabi die geschonten Daley Sinkgraven, Florian Wirtz sowie Leon Bailey nach dem 0:0 gegen Hertha BSC.

Bei OGC Nizza, bei dem Trainer Patrick Vieira enorm unter Druck steht, gab es vier personelle Wechsel nach dem 1:3 gegen das bis dato sieglose Dijon am Wochenende. Der ehemalige Bayernspieler Flavius Daniliuc, Robson Bambu, Hassane Kamara und Myziane Maolida kamen für Andy Pelmard, Khephren Thuram, Hichem Bouadoui und Pierre Lees-Melou. Von Beginn an wurde der Bundesligist seiner Favoritenrolle an der französischen Riviera gerecht, hatte enorm viel Ballbesitz und setzte ein teilweise völlig überfordertes Nizza früh unter Druck.

Bereits früh hatten die Franzosen Glück, als ein elfmeterreifes Foul an Moussa Diaby nicht geahndet wurde (6.). Nachdem Patrick Schick aus kurzer Distanz noch deutlich vergab (17.), machte es Diaby in der 22. Minute nach perfektem Zuspiel von Kerem Demirbay besser und vollendete volley zum verdienten 1:0. Keine zwei Zeigerumdrehungen später erzielte Schick das 2:0, doch wieder hatte Nizza Glück, da der Linienrichter fälschlicherweise auf Abseits entschied.

Statt einem möglichen 2:0 oder sogar 3:0 stand es plötzlich 1:1, weil Hassane Kamara aus 17 Metern volley ins rechte Eck traf (26.). Leverkusen ließ sich durch diesen unglücklichen Ausgleich nicht aus dem Konzept bringen, zeigte eine reife Leistung, ohne dabei wirklich zu brillieren. Nachdem Demirbay mit einem strammen Schuss aus der zweiten Reihe noch scheiterte (30.), machte Aleksander Dragovic nach einer Ecke von Amiri das 1:2 (32.). In der Nachspielzeit hätte Schick noch auf 3:1 erhöhen können, doch der Tscheche ließ die Möglichkeit liegen. So durfte sich Nizza äußerst glücklich schätzen, dass es zur Pause nur 1:2 stand.

Der zweite Durchgang begann mit einer Schrecksekunde für die Werkself: Ein erneuter Bock von Lukas Hradecky brachte den Ausgleich durch Dan Ndoye (47.). Doch die Franzosen waren nicht nur aus dem Spiel heraus unterlegen, auch bei gegnerischen Standards war man nicht auf der Höhe. Julian Baumgartlinger brachte per Kopf das 3:2 (51.). Im weiteren Verlauf zeigte Leverkusen mehr Aggressivität, mehr Tempo, mehr Spielfreude – kurzum: Die Werkself war deutlich besser als Nizza.

Während von den Franzosen im zweiten Durchgang kaum noch was zu sehen war, spielte aber auch die Bayer-Elf ihre Offensivaktionen nicht konsequent zu Ende, sodass es kaum noch Torchancen gab. Angesichts des Spielverlaufs hatte Peter Bosz die Möglichkeit, auch noch den Youngstern ein paar Einsatzminuten zu schenken.

So feierte Cem Türkmen sein Profidebüt für den Bundesliga-Vertreter. Die Werkself zeigte über 90 Minuten eine sehr konzentrierte Leistung und machte den Einzug in die Runde der letzten 32 perfekt. Nächsten Donnerstag kommt es dann gegen Slavia Prag zum Endspiel um den Gruppensieg.

Die Stimmen zum Spiel

Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen): "Wir haben eine konzentrierte und dominante Leistung gezeigt. Wenn wir nicht ein bis zwei Mal gepennt hätten, dann wäre es noch viel ungefährdeter gewesen. So mussten wir doch viel investieren. Bei den Chancen hätten wir höher gewinnen müssen. Die Effizienz haben wir in diesem Spiel vermissen lassen."

Aleksandar Dragovic (Bayer 04 Leverkusen): "Wir haben nie aufgegeben und hätten gleich in der ersten Hälfte das 2:0 machen müssen, im Gegenzug bekommen wir das 1:1. Aber wir haben an unsere Strategie geglaubt und einfach weiter gemacht. Zum Glück haben wir das 2:1 vor der Halbzeit gemacht. Es war ausschlaggebend, dass wir nach jedem Rückschlag einfach an uns geglaubt haben. Natürlich wollen wir Titel gewinnen, aber wir gehen jetzt Schritt für Schritt. Aber es ist einiges möglich."

Peter Bosz (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, auch wenn wir sechs Punkte vorne sind. Das hat man heute Abend auch gesehen, dass die Spieler das ausstrahlen, dass sie gewinnen wollen. Deshalb waren wir die viel bessere Mannschaft und haben den Sieg hochverdient. Wir wollen den Gruppensieg und müssen deshalb das Spiel nächste Woche gewinnen."

Tweet zum Spiel

Ein Bild mit Seltenheitswert. Nizza fand offensiv eigentlich gar nicht statt, machte seine beiden Treffer nach Standards und hatte hierbei freundliche Unterstützung von Leverkusen. Ansonsten wirkte das Spiel der Franzosen viel zu statisch, Leverkusen war aggressiv am Ball und ließ auch sonst so gut wie nichts zu.

Das fiel auf:

Leverkusen kann auf drei Hochzeiten tanzen: Die Werkself zählt in der Bundesliga aktuell zu den formstärksten Teams. Aber auch in der Europa League erledigen die Rheinländer ihre Aufgaben souverän. Im Vergleich zum Ligaalltag ist – trotz der vielen Rotationen jeden Donnerstag – kein Leistungsabfall zu erkennen. Trainer Peter Bosz hat aktuell die richtigen Mittel gefunden, um sein Team erfolgreich durch die vielen englischen Wochen zu führen.

Statistik zum Spiel: 17

Europa-League-Spiele von Bayer 04 Leverkusen haben in dieser Saison allerhöchsten Unterhaltungswert. Mit 17 Treffern stellt die Werkself die beste Offensive in dieser Spielzeit. Tore sind auch am letzten Spieltag gefragt, wenn es gegen Prag um den Gruppensieg geht.

